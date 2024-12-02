Де і за скільки купити ялинку у Львові 2024 — локації

Продаж ялинок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Новорічний сезон у Львові вже розпочався, і традиційно мешканці міста обирають новорічні ялинки. У 2024 році ціни на деревця значно варіюються залежно від типу, розміру та місця продажу. Також зростає популярність екологічних варіантів, таких як ялинки у горщиках.

Скільки коштують ялинки у Львові

У Львові вже стартував продаж новорічних ялинок. В кожному районі міста можна легально придбати святкове дерево. Наприклад, на Галицькому ринку можна купити ялинку з гілочок, які привозять з Верховини.

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Продаються як класичні ялинки, так і сосни. Вартість залежить від висоти дерева, каже у коментарі Новини.LIVE реалізатор Юрій. Загалом, ціна стартує від 130 грн.

"Зроблену з живих гілок ялинку можна придбати за ціною від 130 грн до 1300 грн. Ціни на 10-20% вищі, ніж торік, оскільки піднялася вартість закупки та виготовлення новорічних дерев", — каже продавець.

Ялинки з гілок у Львові. Фото: Новини.LIVE

Сосна: бюджетні варіанти починаються від 500 грн за дерево людського зросту.

за дерево людського зросту. Жива ялинка : стартова ціна — близько 135-150 грн за метр . Високі дерева (до 2 м) обійдуться покупцям у 2500-4200 грн ​

стартова ціна — близько . Високі дерева (до 2 м) обійдуться покупцям у ​ Ялинки в горщиках: екологічна альтернатива для тих, хто хоче зберегти дерево після свят. Ціна стартує від 1500 грн. Після завершення святкових днів їх можна пересадити у відкритий ґрунт​

Продаж ялинки з сосни у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як слів продавців ялинок, на цей час ажіотажу на ялинки не спостерігається, оскільки найбільша активність покупців починається після 10 грудня. Ціни можуть зростати ближче до свят, тому люди, які хочуть заощадити, вже починають цікавитися бюджетними варіантами.

Додамо, у Львові вже затверджено 24 офіційні локації для продажу ялинок, зокрема, у Шевченківському та Личаківському районах​.

Нагадаємо, ми раніше писали, як зберегти ялинку в горщику після новорічних свят.

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