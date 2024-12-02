Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Скільки коштують святкові ялинки у Львові — ціни arrow

Скільки коштують святкові ялинки у Львові — ціни

2 грудня 2024 19:36
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Де і за скільки купити ялинку у Львові 2024 — локації
Продаж ялинок у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Новорічний сезон у Львові вже розпочався, і традиційно мешканці міста обирають новорічні ялинки. У 2024 році ціни на деревця значно варіюються залежно від типу, розміру та місця продажу. Також зростає популярність екологічних варіантів, таких як ялинки у горщиках. 

Скільки коштують ялинки у Львові 

У Львові вже стартував продаж новорічних ялинок. В кожному районі міста можна легально придбати святкове дерево. Наприклад, на Галицькому ринку можна купити ялинку з гілочок, які привозять з Верховини.

Читайте також:

Продаються як класичні ялинки, так і сосни. Вартість залежить від висоти дерева, каже у коментарі  Новини.LIVE реалізатор Юрій. Загалом, ціна стартує від 130 грн. 

"Зроблену з живих гілок ялинку можна придбати за ціною від 130 грн до 1300 грн. Ціни на 10-20% вищі, ніж торік, оскільки піднялася вартість закупки та виготовлення новорічних дерев", — каже продавець.

Скільки коштують святкові ялинки у Львові — ціни - фото 1
Ялинки з гілок у Львові. Фото: Новини.LIVE
  • Сосна: бюджетні варіанти починаються від 500 грн за дерево людського зросту.
  • Жива ялинка: стартова ціна — близько 135-150 грн за метр. Високі дерева (до 2 м) обійдуться покупцям у 2500-4200 грн
  • Ялинки в горщиках: екологічна альтернатива для тих, хто хоче зберегти дерево після свят. Ціна стартує від 1500 грн. Після завершення святкових днів їх можна пересадити у відкритий ґрунт​
Скільки коштують святкові ялинки у Львові — ціни - фото 2
Продаж ялинки з сосни у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як слів продавців ялинок, на цей час ажіотажу на ялинки не спостерігається, оскільки найбільша активність покупців починається після 10 грудня. Ціни можуть зростати ближче до свят, тому люди, які хочуть заощадити, вже починають цікавитися бюджетними варіантами. 

Додамо, у Львові вже затверджено 24 офіційні локації для продажу ялинок, зокрема, у Шевченківському та Личаківському районах​.

Нагадаємо, ми раніше писали, як зберегти ялинку в горщику після новорічних свят.

Ми також писали, скільки коштують штучні новорічні ялинки в Одесі.

Львів гроші ринок ціни в Україні новорічна ялинка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Багатодітним батькам не дають відстрочку в Резерв+ — як діяти

19:36 Скільки коштують святкові ялинки у Львові — ціни

19:27 Отримати компенсацію за зруйноване РФ житло простіше — деталі

19:27 Як відключатимуть світло в Одесі — графіки на вівторок 3 грудня

19:26 У Львові встановили головну ялинку — фото

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

19:14 Помер легендарний футболіст, який вигравав Лігу чемпіонів

Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

19:08 Відкриття ялинки — у Львові поділилися планами на Різдво

18:58 Металева валіза Шольца — що насправді в ній було

18:45 Долар готує сюрпризи — економіст назвав небезпечний період

20:00 Багатодітним батькам не дають відстрочку в Резерв+ — як діяти

19:36 Скільки коштують святкові ялинки у Львові — ціни

19:27 Отримати компенсацію за зруйноване РФ житло простіше — деталі

19:27 Як відключатимуть світло в Одесі — графіки на вівторок 3 грудня

19:26 У Львові встановили головну ялинку — фото

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

19:14 Помер легендарний футболіст, який вигравав Лігу чемпіонів

19:08 Відкриття ялинки — у Львові поділилися планами на Різдво

18:58 Металева валіза Шольца — що насправді в ній було

18:45 Долар готує сюрпризи — економіст назвав небезпечний період

18:43 Виклик чоловіків до ТЦК — які є законні підстави у грудні 2024

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ до НАТО — ефір День.LIVE

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК