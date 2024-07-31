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Слов никто не подбирал — во Львове возмущены отпуском депутатов ВР — опрос

31 июля 2024 13:27
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Нардепы на перемене: Верховная Рада соберется в августе - что об этом говорят во Львове
Депутаты в Верховной Раде: Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

В начале прошлой недели, 23 июля, в Верховной Раде состоялось планерное заседание, в ходе которого нардепы заблокировали трибуну с плакатами против Украинской православной церкви Московского патриархата. Они требовали рассмотреть законопроект о его запрете. Позже, во время согласительного совета, депутаты решили, что Верховная Рада не будет работать, а соберется уже в августе.

Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, поддерживают ли они решение нардепов не работать месяц.

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Депутаты на перемене

Большинство опрошенных говорят, что сегодня не ко времени не работать, тем более народным избранникам. Люди убеждены, во время военного положения депутаты должны улучшать ситуацию в стране и думать о том, как прекратить войну.

"Не поддерживаю, конечно. В такое время им нужно наоборот больше работать", — говорит женщина.

"Как по мне, они не очень устают на своей работе. Это неуместно сегодня. Они должны улучшать ситуацию в Украине, делать все во благо страны", — отмечает девушка.

"Нет, потому что сейчас военное положение в стране и нужно работать, продолжать нашу борьбу", — добавляет опрошенная львовянка.

"Сегодня такие действия нардепов не актуальны. Во-первых, они себе подняли зарплаты, обворовывают нас... и еще на месяц ушли на перерыв. Я считаю, что нужно работать", — отмечает девушка.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове думают о повышении зарплат помощникам депутатов.

Мы также писали, что чешская депутат возмутилась приездом "азовцев" в Прагу.

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