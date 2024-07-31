Нардепы на перемене: Верховная Рада соберется в августе - что об этом говорят во Львове

Слов никто не подбирал — во Львове возмущены отпуском депутатов ВР — опрос
В начале прошлой недели, 23 июля, в Верховной Раде состоялось планерное заседание, в ходе которого нардепы заблокировали трибуну с плакатами против Украинской православной церкви Московского патриархата. Они требовали рассмотреть законопроект о его запрете. Позже, во время согласительного совета, депутаты решили, что Верховная Рада не будет работать, а соберется уже в августе.
Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, поддерживают ли они решение нардепов не работать месяц.
Депутаты на перемене
Большинство опрошенных говорят, что сегодня не ко времени не работать, тем более народным избранникам. Люди убеждены, во время военного положения депутаты должны улучшать ситуацию в стране и думать о том, как прекратить войну.
"Не поддерживаю, конечно. В такое время им нужно наоборот больше работать", — говорит женщина.
"Как по мне, они не очень устают на своей работе. Это неуместно сегодня. Они должны улучшать ситуацию в Украине, делать все во благо страны", — отмечает девушка.
"Нет, потому что сейчас военное положение в стране и нужно работать, продолжать нашу борьбу", — добавляет опрошенная львовянка.
"Сегодня такие действия нардепов не актуальны. Во-первых, они себе подняли зарплаты, обворовывают нас... и еще на месяц ушли на перерыв. Я считаю, что нужно работать", — отмечает девушка.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове думают о повышении зарплат помощникам депутатов.
Мы также писали, что чешская депутат возмутилась приездом "азовцев" в Прагу.
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