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Слів ніхто не добирав — у Львові обурені відпусткою депутатів ВР — опитування

31 липня 2024 13:27
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Нардепи на перерві: Верховна Рада збереться у серпні — що про це кажуть у Львові
Депутати у Верховній Раді: Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

На початку минулого тижня, 23 липня, у Верховній Раді відбулось планерне засідання, під час якого нардепи заблокували трибуну з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагали розглянути законопроєкт щодо її заборони. Опісля, під час погоджувальної ради, депутати вирішили, що Верховна Рада не працюватиме, а збереться вже у серпні. 

Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, чи підтримують вони рішення нардепів не працювати місяць. 

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Більшість опитаних кажуть, що сьогодні не на часі не працювати, тим більше народним обранцям. Люди переконані, що під час воєнного стану депутати мали б покращувати ситуацію в країні й думати про те, як припинити війну.

"Не підтримую, звісно. В такий час їм потрібно навпаки більше працювати", — каже жінка. 

"Як на мене, вони не дуже втомлюються на своїй роботі. Це недоречно сьогодні. Вони б мали покращувати ситуацію в Україні, робити все на благо країни", — наголошує дівчина.

"Ні, бо зараз воєнний стан в країні і потрібно працювати, продовжувати нашу боротьбу", — додає опитана львів'янка. 

"Сьогодні такі дії нардепів не є актуальними. По-перше, вони собі підняли зарплати, обкрадають нас... і ще на перерву місячну вирішили піти. Я вважаю, що треба працювати", — зазначає дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові думають про підняття зарплатам помічникам депутатів.

Ми також писали, що чеська депутатка обурилась приїзду "азовців" до Праги.

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