Нардепи на перерві: Верховна Рада збереться у серпні — що про це кажуть у Львові

Слів ніхто не добирав — у Львові обурені відпусткою депутатів ВР — опитування
На початку минулого тижня, 23 липня, у Верховній Раді відбулось планерне засідання, під час якого нардепи заблокували трибуну з плакатами проти Української православної церкви Московського патріархату. Вони вимагали розглянути законопроєкт щодо її заборони. Опісля, під час погоджувальної ради, депутати вирішили, що Верховна Рада не працюватиме, а збереться вже у серпні.
Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, чи підтримують вони рішення нардепів не працювати місяць.
Депутати на перерві
Більшість опитаних кажуть, що сьогодні не на часі не працювати, тим більше народним обранцям. Люди переконані, що під час воєнного стану депутати мали б покращувати ситуацію в країні й думати про те, як припинити війну.
"Не підтримую, звісно. В такий час їм потрібно навпаки більше працювати", — каже жінка.
"Як на мене, вони не дуже втомлюються на своїй роботі. Це недоречно сьогодні. Вони б мали покращувати ситуацію в Україні, робити все на благо країни", — наголошує дівчина.
"Ні, бо зараз воєнний стан в країні і потрібно працювати, продовжувати нашу боротьбу", — додає опитана львів'янка.
"Сьогодні такі дії нардепів не є актуальними. По-перше, вони собі підняли зарплати, обкрадають нас... і ще на перерву місячну вирішили піти. Я вважаю, що треба працювати", — зазначає дівчина.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові думають про підняття зарплатам помічникам депутатів.
Ми також писали, що чеська депутатка обурилась приїзду "азовців" до Праги.
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