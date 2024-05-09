Во Львовской области мужчина погиб при взрыве гранат — комментарий полиции

Место гибели мужчины в Бориславе. Фото: Полиция Львовской области

В городе Борислав Львовской области в результате взрыва гранаты погиб 24-летний мужчина. Пострадавших нет. Умерший был сам.

Вечером 8 мая Полиция Львовской области сообщила некоторые детали трагедии.

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Взрыв раздался около девяти вечера. Рядом с мужчиной никого не было, говорят полицейские. Также известно, что погибший был из местных.



"На месте работают оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела полиции, а также специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Львовщины", — говорится в сообщении правоохранителей на Facebook.



Полицейские должны установить, как граната оказалась у мужчины и почему взорвалась.

Ранее мы писали, что в результате взрыва у мужчины оторвало части тела. Медицинские работники скорой помощи были первыми, кто сообщил полиции о несчастном случае.

Кстати, на днях правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату.