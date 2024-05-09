Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Смерть из-за взрыва гранаты — в полиции Львовщины прокомментировали инцидент arrow

Смерть из-за взрыва гранаты — в полиции Львовщины прокомментировали инцидент

9 мая 2024 00:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Во Львовской области мужчина погиб при взрыве гранат — комментарий полиции
Место гибели мужчины в Бориславе. Фото: Полиция Львовской области
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В городе Борислав Львовской области в результате взрыва гранаты погиб 24-летний мужчина. Пострадавших нет. Умерший был сам.

Вечером 8 мая Полиция Львовской области сообщила некоторые детали трагедии.

Читайте также:

Погибший был жителем Борислава

Взрыв раздался около девяти вечера. Рядом с мужчиной никого не было, говорят полицейские. Также известно, что погибший был из местных.

"На месте работают оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела полиции, а также специалисты-криминалисты и взрывотехники полиции Львовщины", — говорится в сообщении правоохранителей на Facebook.

Полицейские должны установить, как граната оказалась у мужчины и почему взорвалась.

Ранее мы писали, что в результате взрыва у мужчины оторвало части тела. Медицинские работники скорой помощи были первыми, кто сообщил полиции о несчастном случае.

Кстати, на днях правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату.

взрыв
Львовская область
граната
расследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом