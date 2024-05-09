На Львівщині чоловік загинув під час вибуху гранатий — коментар поліції

Місце загибелі чоловіка у Бориславі. Фото: Поліція Львівської області

У місті Борислав Львівської області внаслідок вибуху гранати загинув 24-річний чоловік. Постраждалих немає. Померлий був сам.

Ввечері, 8 травня, Поліція Львівської області повідомила деякі деталі трагедії.

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Вибух пролунав близько дев'ятої вечора. Поруч з чоловіком нікого не було, кажуть поліцейські. Також відомо, що загиблий був місцевим.



"На місці працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Львівщини", — зазначено в дописі правоохоронців на Facebook.



Поліцейські мають встановити, як граната опинилась у чоловіка і чому вибухнула.

Раніше ми писали, що внаслідок вибуху у чоловіка відірвало частини тіла. Медичні працівники швидкої допомоги були першими, хто повідомив поліцію про нещасний випадок.

До слова, днями правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.