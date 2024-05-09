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Смерть через вибух гранати — у поліції Львівщини прокоментували інцидент

9 травня 2024 00:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
На Львівщині чоловік загинув під час вибуху гранатий — коментар поліції
Місце загибелі чоловіка у Бориславі. Фото: Поліція Львівської області
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У місті Борислав Львівської області внаслідок вибуху гранати загинув 24-річний чоловік. Постраждалих немає. Померлий був сам. 

Ввечері, 8 травня, Поліція Львівської області повідомила деякі деталі трагедії. 

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Загиблий був жителем Борислава 

Вибух пролунав близько дев'ятої вечора. Поруч з чоловіком нікого не було, кажуть поліцейські. Також відомо, що загиблий був місцевим. 

"На місці працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Львівщини", — зазначено в дописі правоохоронців на Facebook.

Поліцейські мають встановити, як граната опинилась у чоловіка і чому вибухнула. 

Раніше ми писали, що внаслідок вибуху у чоловіка відірвало частини тіла. Медичні працівники швидкої допомоги були першими, хто повідомив поліцію про нещасний випадок.

До слова, днями правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.

вибух
Львівська область
граната
розслідування

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