Смерть ребенка после удаления зубов — во Львове продолжается расследование

Мальчик, который умер в больнице. Фото: Marianna Vakhniak

Во Львове пятилетний мальчик, который в декабре впал в кому после удаления зубов под анестезией, скончался в больнице 13 января. Прокуратура возбудила уголовное дело по поводу смерти ребенка.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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По данным следствия, в декабре прошлого года во время лечения зубов пятилетний мальчик впал в кому.

Известно, что 17 декабря 2023 по этому факту было начато уголовное производство.

К сожалению, мальчика спасти не удалось и 13 января 2024 года он скончался в больнице.

"В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства трагического случая. По результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые продолжаются, будет предоставлена правовая оценка действиям медицинских работников", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители осуществляют расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшими смерть ребенка.

Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора

Ранее мы писали, что 8 декабря работники стоматологического центра во Львове предложили провести удаление молочных зубов пятилетнему мальчику под общей анестезией. Тогда у ребенка случилась остановка сердца во время операции, но врачам удалось его запустить.