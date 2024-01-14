Смерть ребенка после удаления зубов — во Львове продолжается расследование
Во Львове пятилетний мальчик, который в декабре впал в кому после удаления зубов под анестезией, скончался в больнице 13 января. Прокуратура возбудила уголовное дело по поводу смерти ребенка.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Во Львове умер ребенок после лечения зубов
По данным следствия, в декабре прошлого года во время лечения зубов пятилетний мальчик впал в кому.
Известно, что 17 декабря 2023 по этому факту было начато уголовное производство.
К сожалению, мальчика спасти не удалось и 13 января 2024 года он скончался в больнице.
"В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства трагического случая. По результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые продолжаются, будет предоставлена правовая оценка действиям медицинских работников", — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители осуществляют расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшими смерть ребенка.
Ранее мы писали, что 8 декабря работники стоматологического центра во Львове предложили провести удаление молочных зубов пятилетнему мальчику под общей анестезией. Тогда у ребенка случилась остановка сердца во время операции, но врачам удалось его запустить.
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