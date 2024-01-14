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Смерть дитини після видалення зубів — у Львові триває розслідування

14 січня 2024 12:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Смерть дитини після видалення зубів — у Львові триває розслідування
Хлопчик, що помер у лікарні. Фото: Marianna Vakhniak
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові п'ятирічний хлопчик, який в грудні впав у кому після видалення зубів під анестезією, помер у лікарні 13 січня. Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо смерті дитини.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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За даними слідства, у грудні минулого року під час лікування зубів п'ятирічний хлопчик впав у кому.

Відомо, що 17 грудня 2023 року за цим фактом було розпочато кримінальне провадження. 

На жаль, хлопчика врятувати не вдалося і 13 січня 2024 року він помер у лікарні.

"У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці здійснюють розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинили смерть дитини.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше ми писали, що 8 грудня працівники стоматологічного центру у Львові запропонували провести видалення молочних зубів п'ятирічному хлопчику під загальною анестезією. Тоді у дитини сталася зупинка серця під час операції, але лікарям вдалося його запустити.

Львів
нещасний випадок
дитина
Клінічна смерть
стоматолог

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