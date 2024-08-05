ДТП во Львовской области 4 августа — один человек погиб, другой госпитализировали

Последствия ДТП во Львовской области. Фото: Нацполиция

Во Львовской области 4 августа около 21.00 между селами Бортники и Демидов Стрыйского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате один человек погиб, другого госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в понедельник, 5 августа.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Mitsubishi Space Star", 51-летний местный житель, не справился с управлением и въехал в ограждение.

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки погиб на месте происшествия. Пассажир автомобиля, 46-летний житель района, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.