ДТП во Львовской области 4 августа — один человек погиб, другой госпитализировали

Смертельное ДТП во Львовской области — водитель не справился с управлением
Во Львовской области 4 августа около 21.00 между селами Бортники и Демидов Стрыйского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате один человек погиб, другого госпитализировали.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в понедельник, 5 августа.
Детали крушения
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Mitsubishi Space Star", 51-летний местный житель, не справился с управлением и въехал в ограждение.
От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки погиб на месте происшествия. Пассажир автомобиля, 46-летний житель района, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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