ДТП на Львівщині 4 серпня — одна людина загинула, іншу госпіталізували

Наслідки ДТП на Львівщині. Фото: Нацполіція

На Львівщині 4 серпня близько 21.00 між селами Бортники та Демидів Стрийського району сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті одна людина загинула, іншу госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини у понеділок, 5 серпня.

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Деталі катастрофи

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi Space Star, 51-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням і в’їхав у огорожу.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика загинув на місці події. Пасажир автомобіля, 46-річний житель району, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.