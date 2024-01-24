Смех и овации — во Львове представят спектакль за повестью Кузьмы Скрябина

Фрагмент спектакля. Фото: Суспільне мовлення

Во львовском театре Заньковецкой покажут спектакль по повести фронтмена украинской рок-группы "Скрябин" Андрея Кузьменко "Я, "Победа" и Берлин". Премьерные показы будут продолжаться 25, 26 и 30 января.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

Читайте также:

Во Львове пройдет спектакль по повести Кузьмы Скрябина

К спектаклю подошли очень серьезно: на сцену театра даже доставили советский автомобиль ГАЗ М-20 "Победа", вокруг которого и разворачивается театральный сюжет. Сценарий дополняется песнями группы "Скрябин".

Исполнитель роли Кузьмы Ярослав Дерпак в салоне "Победы". Источник: Суспільне мовлення

Как отметил исполнитель роли музыканта, Ярослав Дерпак, Кузьма таков один, а он просто рассказывает его историю.

"В моем плейлисте теперь море музыки Кузьмы, и добавились теперь такие треки, которых я даже не знал до этого. У него есть куча интересных альбомов. Я вам всем желаю тоже, добавляйте себе Кузьму в свой плейлист, потому что там есть копать и копать", — говорит актер.

Ярослав Дерпак в образе Кузьмы во время спектакля. Источник: Суспільне мовлення

Режиссером спектакля стала Ника Литкевич, по словам которой, спектакль сложился так, будто на сцене присутствовал сам украинский рокер. Позитивно о спектакле отозвались и почетные гости спектакля, среди которых отец музыканта, Виктор Кузьменко.

Отец Кузьмы, Виктор Кузьменко на спектакле. Источник: Суспільне мовлення

"Меня вернули в те времена, когда я был свидетелем тех событий с той "Победой", с манекенами, с поездкой в Берлин", — делится впечатлениями мужчина.

Не скрывает эмоций и супруга певца, Светлана Бабийчук. Она тоже была среди почетных гостей.

Светлана Бабийчук на спектакле. Источник: Суспільне мовлення

"Я приехала из Киева вчера вечером. Вчера были обстрелы. Я приехала с грустью, с сожалением за то, что происходит в стране. Но в этот час я немножко забыла об этом, и оно какую-то теплоту приносило, все актеры приносили, чувствуется, что это от всего сердца. Я думаю, что сейчас, если он это видит, он аплодирует стоя, и у него слезы на глазах", — не скрывает эмоций женщина.

"Я, "Победа" и Берлин — что известно

Обложка повести. Источник: "Википедия"

Отметим, что "Я, "Победа" и Берлин" — повесть фронтмена украинской рок-группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, опубликованная харьковским издательством "Фолио" в 2006 году. Она рассказывает о путешествии музыканта в Германию на советском автомобиле "Победа". В 2020 году по мотивам повести началась работа над полнометражным фильмом, которой руководила режиссер Ольга Ряшина. Главные роли исполнили Иван Блиндар, Владимир Гева и Мария Стопник.

Напомним, что, по сообщению менеджмента фильма, кинолента выйдет в большой прокат 21 марта 2024 года во всех кинотеатрах Украины. Однако сегодня стало известно, что премьера состоится 14 марта.

Сообщение менеджмента фильма. Источник: Facebook

Также добавим, что ранее в поселке Брюховичи Львовской области похоронили мать музыканта Ольгу Кузьменко: она умерла в возрасте 76 лет.