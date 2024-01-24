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Сміх і овації — у Львові презентують виставу за повістю Кузьми Скрябіна

24 січня 2024 23:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Сміх і овації — у Львові презентують виставу за повістю Кузьми Скрябіна
Фрагмент вистави. Фото: Суспільне мовлення
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У львівському театрі Заньковецької покажуть виставу за повістю фронтмена українського рок-гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка "Я, "Побєда" і Берлін". Прем’єрні покази триватимуть 25, 26 та 30 січня.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

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До вистави підійшли дуже серйозно: на стрих театру навіть доправили радянський автомобіль ГАЗ М-20 "Побєда", навколо якого і розгортається театральний сюжет. Сценарій доповнюється піснями гурту "Скрябін".

Сміх і овації — у Львові презентують виставу за повістю Кузьми Скрябіна
Виконавець ролі Кузьми Ярослав Дерпак в салоні "Побєди". Джерело: Суспільне мовлення

Як зазначив виконавець ролі музиканта, Ярослав Дерпак, Кузьма такий один, а він просто розповідає його історію.

"В моєму плейлисті тепер море музики Кузьми, і додалися тепер такі треки, яких я навіть не знав до цього. У нього є купа альбомів цікавих. Я вам всім бажаю теж, додавайте собі Кузьму у свій плейлист, бо там є копати й копати", — говорить актор.

Сміх і овації — у Львові презентують виставу за повістю Кузьми Скрябіна
Ярослав Дерпак в образі Кузьми під час вистави. Джерело: Суспільне мовлення

Режисеркою вистави стала Ніка Літкевич, за словами якої, вистава склалася так, ніби на сцені був присутній сам український рокер. Позитивно про виставу відізвалися й почесні гості вистави, серед яких — батько музиканта, Віктор Кузьменко.

Сміх і овації — у Львові презентують виставу за повістю Кузьми Скрябіна
Батько Кузьми, Віктор Кузьменко на виставі. Джерело: Суспільне мовлення

"Мене повернули в ті часи, коли я був свідком тих всіх подій з тою "Побєдою", з манекенами, з поїздкою в Берлін", — ділиться враженнями чоловік. 

Не ховає емоцій і дружина співака, Світлана Бабійчук. Вона теж була серед почесних гостей.

Світлана Бабійчук на виставі. Джерело: Суспільне мовлення

"Я приїхала з Києва вчора ввечері. Вчора були обстріли. Я приїхала з сумом, з жалем за те, що відбувається в країні. Але на цю годину я трошечки забула про то, і воно якусь теплоту приносило, всі актори приносили, відчувається, що це від всього серця. Я думаю, що зараз, якщо він це бачить, він аплодує стоячи, і в нього сльози на очах", — не ховає емоцій жінка. 

"Я, "Побєда" і Берлін — що відомо

Сміх і овації — у Львові презентують виставу за повістю Кузьми Скрябіна
Обкладинка повісті. Джерело: "Вікіпедія"

Відзначимо, що "Я, "Побєда" і Берлін" — повість фронтмена українського рок-гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка, яка була надрукована харківським видавництвом "Фоліо" у 2006 році. Вона розповідає про подорож музиканта до Німеччини на радянському автомобілі "Побєда". У 2020 році за оповіданням розпочалася робота над повнометражним фільмом, якою опікувалася режисерка Ольга Ряшина. Головні ролі виконали Іван Бліндар, Володимир Гева та Марія Стопник. 

Нагадаємо, що за повідомленням менеджменту фільму, кінострічка вийде у великий прокат 21 березня 2024 року в усіх кінотеатрах України. Проте сьогодні стало відомо, що прем'єра відбудеться 14 березня. 

Сміх і овації — у Львові презентують виставу за повістю Кузьми Скрябіна
Допис менеджменту фільму. Джерело: Facebook

Також додамо, що раніше у селищі Брюховичі на Львівщині поховали матір музиканта Ольгу Кузьменко: вона померла у віці 76 років. 

Львів
Андрій Кузьменко
Скрябін
театр

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