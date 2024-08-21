Война в Украине — 21 августа Львов прощается с шестью защитниками

Сегодня Львов прощается с шестью защитниками
Во Львове в среду, 21 августа, простятся с шестью погибшими военными. Воинов похоронят на Лычаковском и Ряснянском кладбищах.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Прощание с военными во Львове
Как известно, сегодня город прощается с шестью защитниками:
- Мирославом Мартынюком,
- Виталием Половенко,
- Эдуардом Сидоренко,
- Владимиром Войтковским,
- Константином Покровским,
- Андреем Вербицким.
Военные погибли, защищая Украину и неся службу в Донецкой, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.
-
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
-
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
-
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
-
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
-
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
-
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
-
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
Во Львовском городском совете сообщили, что чин похорон защитников Мирослава Мартынюка, Виталия Половенко и Эдуарда Сидоренко начался в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, в 11:30 состоялась городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят воинов на Лычаковском кладбище.
Похороны защитников Владимира Войтковского и Константина Покровского начались в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, в 14:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят воинов на Лычаковском кладбище.
Чин похорон защитника Андрея Вербицкого начался в 14:00 в церкви святых апостолов Петра и Павла по ул. Лукасевича, 15 (Рясне). Похоронят воина на Ряснянском кладбище.
Читайте Новини.LIVE!