Война в Украине — 21 августа Львов прощается с шестью защитниками

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 21 августа, простятся с шестью погибшими военными. Воинов похоронят на Лычаковском и Ряснянском кладбищах.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Прощание с военными во Львове

Как известно, сегодня город прощается с шестью защитниками:

Мирославом Мартынюком,

Виталием Половенко,

Эдуардом Сидоренко,

Владимиром Войтковским,

Константином Покровским,

Андреем Вербицким.

Военные погибли, защищая Украину и неся службу в Донецкой, Харьковской, Сумской и Херсонской областях.

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE 1/7 ​ 7

Во Львовском городском совете сообщили, что чин похорон защитников Мирослава Мартынюка, Виталия Половенко и Эдуарда Сидоренко начался в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, в 11:30 состоялась городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят воинов на Лычаковском кладбище.

Похороны защитников Владимира Войтковского и Константина Покровского начались в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, в 14:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Похоронят воинов на Лычаковском кладбище.

Чин похорон защитника Андрея Вербицкого начался в 14:00 в церкви святых апостолов Петра и Павла по ул. Лукасевича, 15 (Рясне). Похоронят воина на Ряснянском кладбище.