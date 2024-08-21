Водитель в нетрезвом состоянии совершил ДТП во Львове 20 августа

Мотопатруль. Иллюстративное фото: Суспільне

Во Львове во вторник вечером, 20 августа, мотопатрульные обнаружили автомобиль с оторванным колесом. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовской области в Telegram в среду, 21 августа.

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Так, на улице Вулецкой правоохранители увидели авто Volkswagen с оторванным колесом, а в салоне находился водитель с признаками алкогольного опьянения.

Водитель автомобиля. Фото: Патрульная полиция

"Камеры наблюдения зафиксировали момент ДТП. Полицейские предложили пройти проверку на устройстве Драгер. Результат — 2,38 промилле", — говорится в сообщении.

Результат на драгере. Фото: Патрульная полиция

Поэтому патрульные оформили два протокола на водителя: за ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения.