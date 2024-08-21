У Львові суд відправив підозрюваних у підпалі чотирьох авто під домашній арешт

Наслідки підпалу авто у Львові. Фото: ДСНС Львівщини

У Львові Сихівський районний суд обрав запобіжні заходи для двох львів'ян, у вигляді цілодобового домашнього арешту, яких підозрюють у підпалі автомобіля через неприязнь до власника. Чоловіки підпалили одне авто, проте вогонь перекинувся на три інші машини, які були припарковані поруч.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Коли це сталося та що відбулося

Як зазначається, інцидент трапився 13 травня вночі. В цей день двоє чоловіків, які неодноразово були засуджені, підпалили автомобіль Renault Master біля будинку на вулиці Хоткевича, 54. Подія виникла через особисті неприязні стосунки з власником.

"Прийшли у двір будинку та, використовуючи заздалегідь заготовлені ними легкозаймисту речовину, картонні коробки та ганчірки, які вони принесли з собою, підклали їх під автомобіль потерпілого, облили такий легкозаймистою рідиною та підпалили, після чого, переконавшись, що автомобіль загорівся, покинули місце вчинення злочину", — йдеться у матеріалі справи.

В результаті пожежі було знищено не тільки Renault Master, але й три автомобілі, що стояли поруч, а саме: Opel, Nissan та Renault Megane. Загальна сума збитків перевищила 1,19 млн гривень. В цей же день у ДСНС повідомляли про три машини, які повністю згоріли. Суд встановив, що вогонь пошкодив чотири авто.

Рятувальники гасять авто. Фото: ДСНС Львівщини

Обох підозрюваних звинувачують у навмисному знищенні чужого майна шляхом підпалу, скоєного за попередньою змовою групою осіб. Суд наклав на них кілька обмежень, зокрема заборону залишати місце проживання без дозволу, спілкуватися зі свідками та потерпілими, а також зобов'язав здати документи для виїзду за кордон. Запобіжний захід діятиме до 9 жовтня. Рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку.