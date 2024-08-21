Во Львове суд отправил подозреваемых в поджоге четырех автомобилей под домашний арест

Последствия поджога авто во Львове. Фото: ГСЧС Львовской области

Во Львове Сыховский районный суд избрал меру пресечения для двух львовян, в виде круглосуточного домашнего ареста, подозреваемых в поджоге автомобиля из-за неприязни к владельцу. Мужчины подожгли одно авто, но огонь перекинулся на три других машины, которые были припаркованы рядом.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Когда это произошло и что случилось

Отмечается, что инцидент произошел 13 мая ночью. В этот день двое мужчин, неоднократно осужденных, подожгли автомобиль Renault Master у дома по улице Хоткевича, 54 . Событие произошло из-за личных неприязненных отношений с собственником.

"Пришли во двор дома и, используя заранее заготовленные ими легковоспламеняющиеся вещества, картонные коробки и тряпки, которые они принесли с собой, подложили их под автомобиль пострадавшего, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, после чего, убедившись, что автомобиль загорелся, покинули место совершения преступления", — говорится в материале дела.

В результате пожара был уничтожен не только Renault Master, но и три стоящих рядом автомобиля, а именно: Opel, Nissan и Renault Megane. Общая сумма ущерба превысила 1,19 млн гривен. В этот же день в ГСЧС сообщали о трех полностью сгоревших машинах. Суд установил, что огонь повредил четыре авто.

Спасатели тушат авто. Фото: ГСЧС Львовской области

Оба подозреваемых обвиняются в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Суд наложил на них несколько ограничений, в частности, запрет покидать место жительства без разрешения, общаться со свидетелями и потерпевшими, а также обязал сдать документы для выезда за границу. Мера пресечения будет действовать до 9 октября. Решение суда можно обжаловать в апелляционном порядке.