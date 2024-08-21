Водій у нетверезому стані вчинив ДТП у Львові 20 серпня

У Львові мотопатруль виявив автівку з відірваним колесом — водій був п'яним
У Львові у вівторок увечері, 20 серпня, мотопатрульні виявили автомобіль з відірваним колесом. З'ясувалося, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області у Telegram у середу, 21 серпня.
ДТП у Львові
Так, на вулиці Вулецькій правоохоронці побачили авто Volkswagen з відірваним колесом, а в салоні перебував водій з ознаками алкогольного спʼяніння.
"Камери спостереження зафіксували момент ДТП. Поліцейські запропонували пройти перевірку на пристрої Драгер. Результат — 2,38 проміле", — йдеться у повідомленні.
Тому патрульні оформили два протоколи на водія: за ДТП та керування транспортним засобом в стані спʼяніння.
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