Водій у нетверезому стані вчинив ДТП у Львові 20 серпня

Мотопатруль. Ілюстративне фото: Суспільне

У Львові у вівторок увечері, 20 серпня, мотопатрульні виявили автомобіль з відірваним колесом. З'ясувалося, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області у Telegram у середу, 21 серпня.

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Так, на вулиці Вулецькій правоохоронці побачили авто Volkswagen з відірваним колесом, а в салоні перебував водій з ознаками алкогольного спʼяніння.

Водій автомобіля. Фото: Патрульна поліція

"Камери спостереження зафіксували момент ДТП. Поліцейські запропонували пройти перевірку на пристрої Драгер. Результат — 2,38 проміле", — йдеться у повідомленні.

Результат на драгері. Фото: Патрульна поліція

Тому патрульні оформили два протоколи на водія: за ДТП та керування транспортним засобом в стані спʼяніння.