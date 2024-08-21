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У Львові мотопатруль виявив автівку з відірваним колесом — водій був п'яним

21 серпня 2024 12:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Водій у нетверезому стані вчинив ДТП у Львові 20 серпня
Мотопатруль. Ілюстративне фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові у вівторок увечері, 20 серпня, мотопатрульні виявили автомобіль з відірваним колесом. З'ясувалося, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівської області у Telegram у середу, 21 серпня.

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Так, на вулиці Вулецькій правоохоронці побачили авто Volkswagen з відірваним колесом, а в салоні перебував водій з ознаками алкогольного спʼяніння.

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Водій автомобіля. Фото: Патрульна поліція

"Камери спостереження зафіксували момент ДТП. Поліцейські запропонували пройти перевірку на пристрої Драгер. Результат — 2,38 проміле", — йдеться у повідомленні.

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Результат на драгері. Фото: Патрульна поліція

Тому патрульні оформили два протоколи на водія: за ДТП та керування транспортним засобом в стані спʼяніння.

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Скриншот допису патрульної поліції

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