Війна в Україні — 21 серпня Львів прощається з шістьма захисниками

Сьогодні Львів прощається з шістьма захисниками
У Львові в середу, 21 серпня, попрощаються з шістьма загиблими військовими. Воїнів поховають на Личаківському та Ряснянському кладовищах.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Прощання з військовими у Львові
Як відомо, сьогодні місто прощається з шістьма захисниками:
- Мирославом Мартинюком,
- Віталієм Половенком,
- Едуардом Сидоренком,
- Володимиром Войтковським,
- Костянтинтином Покровським,
- Андрієм Вербицьким.
Військові загинули, захищаючи Україну та несучи службу на Донецькому, Харківському, Сумському та Херсонському напрямках.
-
Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE
-
Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львівській міській раді повідомили, що чин похорону захисників Мирослава Мартинюка, Віталія Половенка і Едуарда Сидоренка розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, об 11:30 відбулася міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.
Чин похорону захисників Володимира Войтковського і Костянтина Покровського розпочався о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, о 14:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.
Чин похорону захисника Андрія Вербицького розпочався о 14:00 у церкві святих апостолів Петра і Павла на вул. Лукасевича, 15 (Рясне). Поховають воїна на Ряснянському кладовищі.
Читайте Новини.LIVE!