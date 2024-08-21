Війна в Україні — 21 серпня Львів прощається з шістьма захисниками

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові в середу, 21 серпня, попрощаються з шістьма загиблими військовими. Воїнів поховають на Личаківському та Ряснянському кладовищах.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Як відомо, сьогодні місто прощається з шістьма захисниками:

Мирославом Мартинюком,

Віталієм Половенком,

Едуардом Сидоренком,

Володимиром Войтковським,

Костянтинтином Покровським,

Андрієм Вербицьким.

Військові загинули, захищаючи Україну та несучи службу на Донецькому, Харківському, Сумському та Херсонському напрямках.

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE

Прощання із захисниками у Львові. Фото: Новини.LIVE 1 / 7

У Львівській міській раді повідомили, що чин похорону захисників Мирослава Мартинюка, Віталія Половенка і Едуарда Сидоренка розпочався об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, об 11:30 відбулася міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Чин похорону захисників Володимира Войтковського і Костянтина Покровського розпочався о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, о 14:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають воїнів на Личаківському кладовищі.

Чин похорону захисника Андрія Вербицького розпочався о 14:00 у церкві святих апостолів Петра і Павла на вул. Лукасевича, 15 (Рясне). Поховають воїна на Ряснянському кладовищі.