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Солдата отказали уволить, несмотря на больную мать — решение суда

11 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Воинская часть отказалась уволить солдата из-за болезни матери, но он подал в суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com
Виктория Козырь - редактор

Львовский окружной административный суд вынес решение по делу военнослужащего, которому отказали в увольнении. У солдата были сложные семейные обстоятельства.

Соответствующая информация содержится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд рассмотрел заявление мобилизованного солдата, который обратился с требованием признать противоправным отказ воинской части в увольнении его со службы.  Истец обосновал свою позицию необходимостью ухода за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности.

Военная часть мобилизовала истца, несмотря на его обращение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с просьбой об отсрочке от призыва. После мобилизации истец дважды обращался в воинскую часть с заявлениями об увольнении со службы, но получил отказы.

Суд внимательно изучил все материалы дела, в частности, справку об установлении второй группы инвалидности матери истца, решение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода, а также нотариально заверенное заявление матери истца о желании иметь именно его опекуном.

Решение суда

Учитывая предоставленные документы и аргументы сторон, судья признала отказ воинской части противоправным и обязала ее повторно рассмотреть рапорт истца на увольнение со службы, учитывая выводы суда о наличии законных оснований для такого увольнения.

Напомним, на Закарпатье в суде вынесли приговор мужчине, который извещал через Viber о местах раздачи повесток.

Также во Львове наказали мужчину, который обманывал по телефону о минировании зданий в городе.

суд Львов увольнение военнослужащие судебные решения

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