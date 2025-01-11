Воинская часть отказалась уволить солдата из-за болезни матери, но он подал в суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Львовский окружной административный суд вынес решение по делу военнослужащего, которому отказали в увольнении. У солдата были сложные семейные обстоятельства.

Соответствующая информация содержится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Суд рассмотрел заявление мобилизованного солдата, который обратился с требованием признать противоправным отказ воинской части в увольнении его со службы. Истец обосновал свою позицию необходимостью ухода за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности.

Военная часть мобилизовала истца, несмотря на его обращение в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с просьбой об отсрочке от призыва. После мобилизации истец дважды обращался в воинскую часть с заявлениями об увольнении со службы, но получил отказы.

Суд внимательно изучил все материалы дела, в частности, справку об установлении второй группы инвалидности матери истца, решение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода, а также нотариально заверенное заявление матери истца о желании иметь именно его опекуном.

Решение суда

Учитывая предоставленные документы и аргументы сторон, судья признала отказ воинской части противоправным и обязала ее повторно рассмотреть рапорт истца на увольнение со службы, учитывая выводы суда о наличии законных оснований для такого увольнения.

Напомним, на Закарпатье в суде вынесли приговор мужчине, который извещал через Viber о местах раздачи повесток.

Также во Львове наказали мужчину, который обманывал по телефону о минировании зданий в городе.