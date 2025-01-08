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У Львові засудили чоловіка за псевдомінування закладів у місті

8 січня 2025 12:28
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вирок за фейкові повідомлення про вибухи — суд Львова оголосив рішення
Вибухотехнічна служба. Фото: Національна поліція України
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Залізничний районний суд Львова оголосив вирок 3 січня у справі військовослужбовця. Він обвинувачувався у повідомленнях поліції про фейкові замінування деяких закладів та будівель у місті.

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду Львова, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, 6 жовтня 2024 року чоловік здійснив кілька дзвінків на номери екстрених служб, поширюючи неправдиву інформацію про загрозу вибуху на Головному залізничному вокзалі Львова та в одному з готелів міста.

Це спричинило дезорганізацію роботи об’єктів інфраструктури та залучення спеціальних служб для перевірки хибних повідомлень.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину, висловив щире каяття та просив суд не призначати суворе покарання. Прокурор наполягав на визнанні вини та покаранні у межах санкції статті.

Чоловік вже був раніше судимий 

Також відомо, що в момент скоєння злочину чоловік ніс військово службу. Зокрема, він служив стрільцем у спеціалізованому штурмовому батальйоні. Крім того, чоловіка раніше судили за грабіж, проте, у вересні 2024 року його умовно-достроково звільнили для проходження військової служби.

Суд врахував пом'якшувальні обставини, зокрема щире каяття та сприяння розкриттю злочину.

Попри це суддя оголосив вирок, який передбачає позбавлення волі строком на 5 років 9 місяців і 11 днів із зарахуванням попереднього ув'язнення. Обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено до набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області чоловік через суд домігся того, щоб в ТЦК розглянули його заяву на відстрочку

Також на Львівщині покарали чоловіка, який виправдовував вторгнення російських військ в Україну. 

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