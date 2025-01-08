Приговор за фейковые сообщения о взрывах — суд Львова огласил решение

Взрывотехническая служба. Фото: Национальная полиция Украины

Железнодорожный районный суд Львова огласил приговор 3 января по делу военнослужащего. Он обвинялся в сообщениях полиции о фейковых заминированиях некоторых заведений и зданий в городе.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда Львова, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, 6 октября 2024 года мужчина совершил несколько звонков на номера экстренных служб, распространяя ложную информацию об угрозе взрыва на Главном железнодорожном вокзале Львова и в одном из отелей города.

Это повлекло дезорганизацию работы объектов инфраструктуры и привлечения специальных служб для проверки ложных сообщений.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, выразил искреннее раскаяние и просил суд не назначать суровое наказание. Прокурор настаивал на признании вины и наказании в пределах санкции статьи.

Мужчина уже был ранее судим

Также известно, что в момент совершения преступления мужчина нес военную службу. В частности, он служил стрелком в специализированном штурмовом батальоне. Кроме того, мужчину ранее судили за грабеж, однако, в сентябре 2024 года его условно-досрочно освободили для прохождения военной службы.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние и содействие раскрытию преступления.

Несмотря на это судья огласил приговор, предусматривающий лишение свободы сроком на 5 лет 9 месяцев и 11 дней с зачетом предварительного заключения. Избранная мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена до вступления приговора в законную силу.

Напомним, недавно во Львовской области мужчина через суд добился того, чтобы в ТЦК рассмотрели его заявление на отсрочку.

Также на Львовщине наказали мужчину, который оправдывал вторжение российских войск в Украину.