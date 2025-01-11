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Солдату відмовили у звільненні попри хвору матір — що вирішив суд

11 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Військова частина відмовилась звільнити солдата через хворобу матері, але він подав до суду
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення у справі військовослужбовця, якому відмовили у звільненні. У солдата були складні сімейні обставини. 

Відповідна інформація міститься в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд розглянув заяву мобілізованого солдата, який звернувся з вимогою визнати протиправною відмову військової частини у звільненні його зі служби.  Позивач обґрунтував свою позицію необхідністю догляду за матір'ю, яка має другу групу інвалідності.

Військова частина мобілізувала позивача, попри на його звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з проханням про відстрочку від призову. Після мобілізації позивач двічі звертався до військової частини із заявами про звільнення зі служби, але отримав відмови.

Суд уважно вивчив усі матеріали справи, зокрема, довідку про встановлення другої групи інвалідності матері позивача, рішення лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду, а також нотаріально засвідчену заяву матері позивача про бажання мати саме його опікуном.

Рішення суду

Враховуючи надані документи та аргументи сторін, суддя визнала відмову військової частини протиправною і зобов'язала її повторно розглянути рапорт позивача на звільнення зі служби, врахувавши висновки суду про наявність законних підстав для такого звільнення.

Нагадаємо, на Закарпатті у суді винесли вирок чоловіку, який сповіщав через Viber про місця роздачі повісток.

Також у Львові покарали чоловіка, який дурив телефоном про замінування будівель у місті. 

суд Львів звільнення військовослужбовці судові рішення

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