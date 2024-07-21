Солдату не разрешили покинуть службу по уходу за отцом с инвалидностью — какое решение суда

Сын ухаживает за отцом с инвалидностью. Фото: freepik.com

Житель Львовской области через суд добился увольнения с военной службы. Его отец имеет вторую группу инвалидности. Ранее он подавал рапорт в воинскую часть, однако он не был рассмотрен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материале суда говорится, что солдат, стрелок одной из воинских частей, обратился в суд после отказа в увольнении с военной службы. Отец истца имеет вторую группу инвалидности и, согласно закону, военный может быть уволен со службы.

Имея основания для увольнения, житель Львовщины собрал необходимые документы и подал рапорт командиру воинской части, поскольку его непосредственный руководитель находился в зоне боевых действий. Однако получил ответ, что рапорт был подан не по команде. Военнослужащий обратился в суд, чтобы признать действия воинской части неправомерными и уволиться со службы.

Представитель воинской части подал отзыв на исковое заявление, указывая, что рапорт был подан "не в установленном порядке", и что с апреля 2023 солдат отсутствует на службе, а материалы по самовольному оставлению воинской части находятся в ГБР.

Решение суда

Дело рассматривала судья Наталья Сидор, исследовавшая материалы дела и позиции сторон. По ее мнению, военная часть допустила бездействие, не рассмотрев рапорт солдата.

Львовский окружной административный суд удовлетворил иск военного и обязал воинскую часть уволить его со службы по семейным обстоятельствам. Решение еще можно обжаловать.

Напомним, в Черновцах мужчина обратился в суд с иском против ТЦК и СП из-за отказа в предоставлении отсрочки по призыву во время мобилизации. Истец считает действия работников военкомата противоправными.

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