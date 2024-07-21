Солдату не дозволили покинути службу по догляду за батьком з інвалідністю — яке рішення суду

Син доглядає за батьком з інвалідністю. Фото: freepik.com

Житель Львівської області через суд домігся звільнення з військової служби. Його батько має другу групу інвалідності. Раніше він подавав рапорт до військової частини, проте його не було розглянуто.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалі суду йдеться про те, що, солдат, стрілець однієї з військових частин, звернувся до суду після відмови у звільненні з військової служби. Батько позивача має другу групу інвалідності і, згідно з законом, військовий може бути звільнений із служби.

Маючи підстави для звільнення зі служби, мешканець Львівщини зібрав необхідні документи та подав рапорт командиру військової частини, оскільки його безпосередній керівник перебував у зоні бойових дій. Проте отримав відповідь, що рапорт був поданий не "по команді". Військовослужбовець звернувся до суду, щоб визнати дії військової частини неправомірними та звільнитись зі служби.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву, вказуючи, що рапорт був поданий "не у встановленому порядку", і що з квітня 2023 року солдат відсутній на службі, а матеріали щодо самовільного залишення військової частини перебувають у ДБР.

Рішення суду

Справу розглядала суддя Наталія Сидор, яка дослідила матеріали справи та позиції сторін. На її думку, військова частина допустила бездіяльність, не розглянувши рапорт солдата.

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов військового та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби за сімейними обставинами. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік звернувся до суду з позовом проти ТЦК та СП через відмову у наданні відстрочки за призовом під час мобілізації. Позивач вважає дії працівників військкомату протиправними.

Також ми писали, що депутат Калуської районної ради Івано-Франківської області разом зі спільником за хабар сприяли отриманню ухилянтом висновку ВЛК про непридатність до військової служби. Суд вирішив не ув'язнювати обранця.