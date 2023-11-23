Спецслужбы РФ вероятно приложили руку к блокаде границ Украины — расследование

Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной. Фото: EAST NEWS, Maciej Luczniewski

Польские перевозчики, заблокировавшие украинско-польскую границу, требуя "справедливой конкуренции", взаимодействуют с лицами, связанными с РФ. Также российское влияние прослеживается и в подобных мероприятиях в Словакии.

Об этом сообщает Guildhall.

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Согласно расследованию, организатором блокады границы выступает поляк Рафал Меклер, владеющий компанией Rafał Mekler Transport. Также у него есть связи с пророссийской партией "Конфедерация свободы и независимости" в Люблинском воеводстве, тесно связанной с Россией. Лидер партии Януш Корвин-Микке поддержал оккупацию Крыма и даже посетил полуостров 2015 года, встретившись с местным гауляйтером Сергеем Аксеновым.

Януш Корвин-Микке (справа) рядом с гауляйтером оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым. Фото: ghall.com.ua

Партия "Конфедерация свободы и независимости" имеет связи с польской правой организацией "Всепольская молодежь", которая имеет отношение к Российскому имперскому движению и даже участвовала в вербовке террористов для группировок "ДНР" и "ЛНР".

Отмечается, что нынешняя ситуация на границе — это не первый случай, когда РФ прилагает руку. С начала полномасштабного вторжения Rafał Mekler Transport и другие польские компании, такие как Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA и PEO-TRANS, участвующие в блокировании границы, потребовали отменить санкции против России.

Поддержка блокады пророссийскими партийцами

"Политическое влияние на мероприятия в Польше заслуживает отдельного внимания", — отмечает издание.

16 ноября организаторы акции встретились с лидером "Конфедерации польской короны" Гжегожем Брауном на польско-украинской границе. Он с начала вторжения РФ в Украину выступал против украинских мигрантов в стране, пропагандируя "остановку украинизации Польши". Также Гжегож Браун имеет отношение к "Всепольской молодежи", та в свою очередь связана с военно-радикальной группой "Задружный круг" и неонацистской группой "Русов", воюющей против Украины.

Причастна ли Россия к блокаде границы в Словакии

Еще одним участником акции на польско-украинской границе является владелец компании PEO-Trans белорус Гордеюк Виктор Степанович. Из его социальных сетей ясно, что он получает образование в одном из высших военных учебных заведений Беларуси. Его родной брат Андрей служит в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде армии Беларуси.

В расследовании указано, что акцию в Словакии организовали представители общественной организации "Союз автоперевозчиков Словакии" (UNAS). Поддержку акции выразила антиевропейская праворадикальная партия "Наша Словакия", пропагандирующая "восстановление дружбы" с Россией. Ее лидер словацкий политик Мариан Котлеба в 2014 году сравнил Революцию Гидности с "терроризмом" в письме бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Напомним, что словацкие перевозчики заблокировали пропускной пункт "Вишне-Немецкое — Ужгород" на границе Украины со Словакией. Известно, как будут пропускать авто из и в Украину.