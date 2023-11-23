Спецслужби РФ ймовірно доклали руку до блокади кордонів України — розслідування

Страйк польських перевізників на кордоні з Україною. Фото: EAST NEWS, Maciej Luczniewski

Польські перевізники, що заблокували українсько-польський кордон, вимагаючи "справедливої конкуренції", взаємодіють з особами, пов'язаними із РФ. Також російський вплив прослідковується й у подібних заходах у Словаччині.

Про це повідомляє Guildhall.

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Згідно з розслідуванням, організатором блокади кордону виступає поляк Рафал Меклер, який є володіє компанією Rafał Mekler Transport. Також він має зв'язки з проросійською партією "Конфедерація свободи та незалежності" у Люблінському воєводстві, що тісно пов'язана з Росією. Лідер партії Януш Корвін-Мікке підтримав окупацію Криму та навіть відвідав півострів 2015 року, зустрівшись із місцевим гауляйтером Сергієм Аксьоновим.

Януш Корвін-Мікке (праворуч) поруч з гауляйтером окупованого Криму Сергієм Аксьоновим. Фото: ghall.com.ua

Партія "Конфедерація свободи і незалежності" має зв'язки з польською правою організацією "Всепольська молодь", яка має стосунок до Російського імперського руху і навіть брала участь у вербуванні терористів для угруповань "ДНР" і "ЛНР".

Зазначається, що теперішня ситуація на кордоні — це не перший випадок, коли РФ докладає руку. З початку повномасштабного вторгнення Rafał Mekler Transport та інші польські компанії, такі як Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA та PEO-TRANS, що беруть участь у блокуванні кордону, вимагали скасувати санкції проти Росії.

Підтримка блокади проросійськими партійцями

"Політичний вплив на заходи в Польщі заслуговує на окрему увагу", — наголошує видання.

16 листопада організатори акції зустрілися з лідером "Конфедерації польської корони" Гжегожем Брауном на польсько-українському кордоні. Він з початку вторгнення РФ в Україну виступав проти українських мігрантів в країні, пропагандуючи "зупинку українізації Польщі". Також Гжегож Браун має стосунок до "Всепольської молоді", а та своєю чергою пов'язана з військово-радикальною групою "Задружний круг" і неонацистською групою "Русов", що воює проти України.

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Ще одним учасником акції на польсько-українському кордоні є власник компанії PEO-Trans білорус Гордеюк Віктор Степанович. З його соціальних мереж зрозуміло, що він здобуває освіту в одному з вищих військових навчальних закладів Білорусі. Його рідний брат Андрій служить у 38 окремій десантно-штурмовій бригаді армії Білорусі.

У розслідуванні зазначено, що акцію в Словаччині організували представники громадської організації "Союз автоперевізників Словаччини" (UNAS). Підтримку їй виразила антиєвропейська праворадикальна партія "Наша Словаччина", яка пропагує "відновлення дружби" з Росією. Її лідер словацький політик Маріан Котлеба 2014 року порівняв Революцію Гідності з "тероризмом" у листі колишньому президенту України Віктору Януковичу.

Нагадаємо, що словацькі перевізники заблокували пропускний пункт "Вишнє-Нємецке — Ужгород" на кордоні України зі Словаччиною. Відомо, як пропускатимуть авто з та в Україну.