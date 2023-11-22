Польські перевізники назвали терміни блокади кордону з Україною

Польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Фото: Новини.LIVE

Блокаду пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ", що на українсько-польському кордоні, продовжено до 1 лютого 2024 року. Крім того, польські перевізники планують почати блокувати пункт пропуску "Медика-Шегіні".

Про це повідомив лідер польських перевізників Рафал Меклер.

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"Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень", — написав Меклер.

Скриншот: Фейсбук Рафала Меклера

Він також анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску, "Медика — Шегіні", з 23 листопада.

"У четвер фермери виходять на Медику. Разом можемо більше", — зазначив Меклер.

Скриншот: Фейсбук Рафала Меклера

Раніше він заявив про факти в'їзду українських фур через заблоковані пункти пропуску на кордоні у супроводі поліції. Зокрема, нібито фури проїжджали без черг із поліцією на пункті "Краковець — Корчова".

Нагадаємо, польські фермери приєднаються до протесту польських перевізників уже цього четверга, 23 листопада. Вони мають намір провести триденну акцію на знак солідарності з представниками транспортної галузі.

Також ми писали, що українські перевізники 21 листопада влаштували свій мітинг на пункті пропуску "Краківець — Корчова". Вони вимагають у поляків зняти блокаду та відпустити водіїв додому.