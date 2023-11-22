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Польские перевозчики назвали сроки блокады границы с Украиной

22 ноября 2023 17:20
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Польские перевозчики назвали сроки блокады границы с Украиной
Польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Фото: Новини.LIVE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Блокада пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе продлена до 1 февраля 2024 года. Кроме того, польские перевозчики планируют начать блокировать пункт пропуска "Медика — Шегини".

Об этом сообщил лидер польских перевозчиков Рафал Меклер.

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"Мы подали еще одну заявку. Протест в Дорогуске продлен до 1 февраля 2024 года. Принят без оговорок", — написал Меклер.

Скриншот: Фейсбук Рафала Меклера

Он также анонсировал расширение блокады на четвертый пункт пропуска "Медика — Шегини" с 23 ноября.

"В четверг фермеры выходят на Медику. Всесте можем больше", — отметил Меклер.

Скриншот: Фейсбук Рафала Меклера

Ранее он заявил о фактах въезда украинских фур через заблокированные пункты пропуска на границе в сопровождении полиции. В частности, якобы фуры проезжали без очередей с полицией на пункте "Краковец — Корчевая".

Напомним, польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.

Также мы писали, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец — Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.

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