Польские перевозчики назвали сроки блокады границы с Украиной
Блокада пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе продлена до 1 февраля 2024 года. Кроме того, польские перевозчики планируют начать блокировать пункт пропуска "Медика — Шегини".
Об этом сообщил лидер польских перевозчиков Рафал Меклер.
Сколько еще продлится польская блокада украинской границы
"Мы подали еще одну заявку. Протест в Дорогуске продлен до 1 февраля 2024 года. Принят без оговорок", — написал Меклер.
Он также анонсировал расширение блокады на четвертый пункт пропуска "Медика — Шегини" с 23 ноября.
"В четверг фермеры выходят на Медику. Всесте можем больше", — отметил Меклер.
Ранее он заявил о фактах въезда украинских фур через заблокированные пункты пропуска на границе в сопровождении полиции. В частности, якобы фуры проезжали без очередей с полицией на пункте "Краковец — Корчевая".
Напомним, польские фермеры присоединятся к протесту польских перевозчиков уже в этот четверг, 23 ноября. Они намерены провести трехдневную акцию в знак солидарности с представителями транспортной отрасли.
Также мы писали, что украинские перевозчики 21 ноября устроили свой митинг на пункте пропуска "Краковец — Корчева". Они требуют у поляков снять блокаду и отпустить водителей домой.
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