Во Львове Шмыгаль сделал заявление о спецтрибунале для россиян

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 9 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление относительно создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Он отметил, что необходимо наказать всех военных преступников.

Об этом глава правительства сказал во время заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС во Львове, передает корреспондентка Новини.LIVE.

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Шмыгаль о спецтрибунале по преступлениям РФ

Глава правительства отметил, что фиксируются органами прокуратуры Украины все конкретные военные преступления и конкретные военные преступники, которые осуществляют их. По данным Шмыгаля, сейчас более 190 тысяч таких преступлений зафиксировано прокуратурой.

Премьер подчеркнул, что важно наказать всех военных преступников. Однако, по его словам, инструменты Международного уголовного суда не дают нам легальной основы для осуждения главного преступления — преступления военной агрессии, принятия решения об осуществлении неспровоцированной агрессии России против Украины.

"Это решение принимало высшее военное руководство России. Там много преступников, политических, которые принимали это решение и поддерживали его", — отметил Шмыгаль.

В частности он добавил, что конечно же Украина никогда не простит преступлений, которые Россия сделала на нашей территории, с нашими людьми и городами.

"Мы не сможем забыть, ни Бучу, ни Изюм, ни Мариуполь, ни Кривой Рог, ни Сумы. Это происходит с первого дня и до сегодняшнего дня эти преступления происходят. И это невозможно забыть ни нашему поколению, ни следующему", — сказал премьер-министр.

Также он отметил, что Украина будет делать все для того, чтобы российские политики оказались на скамье подсудимых.

"Может ли украинский народ ожидать на скамье подсудимых российских политиков? Конечно, мы будем ожидать, и будем все для этого делать. Мы благодарны партнерам, что они эту инициативу поддержали. Хотя это заняло долгий путь, но сегодня мы осуществляем первый политический шаг, дальше эти шаги будут нарастать, и будут соответствующие юридические шаги. И будет создан спецтрибунал, и мы будем видеть там не одного российского политика, чиновника, которые принимали соответствующие преступные решения", — резюмировал Денис Шмыгаль.

Ранее мы информировали, что 9 мая во Львове подписали декларацию о спецтрибунале для России.

Недавно в МИД анонсировали, что политические партнеры Украины могут помочь создать спецтрибунал над Россией.