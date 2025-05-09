У Львові Шмигаль зробив заяву про спецтрибунал для росіян

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 9 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив заяву про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Він зазначив, що необхідно покарати всіх воєнних злочинців.

Про це глава уряду сказав під час засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Львові, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Шмигаль про спецтрибунал щодо злочинів РФ

Очільник уряду зазначив, що фіксуються органами прокуратури України всі конкретні воєнні злочини та конкретні воєнні злочинці, які здійснюють їх. За даними Шмигаля, наразі більш ніж 190 тисяч таких злочинів зафіксовано прокуратурою.

Прем'єр наголосив, що важливо покарати всіх воєнних злочинців. Однак, за його словами, інструменти Міжнародного кримінального суду не дають нам легальної основи для засудження головного злочину — злочину воєнної агресії, прийняття рішення про здійснення неспровокованої агресії Росії проти України.

"Це рішення приймало вище військове керівництво Росії. Там багато злочинців, політичних, які приймали це рішення і підтримували його", — зауважив Шмигаль.

Зокрема, він додав, що, звісно ж, Україна ніколи не пробачить злочинів, які Росія зробила на нашій території, з нашими людьми й містами.

"Ми не зможемо забути, ні Бучу, ні Ізюм, ні Маріуполь, ні Кривий Ріг, ні Суми. Це відбувається з першого дня і до сьогоднішнього дня ці злочини відбуваються. І це неможливо забути ні нашому поколінню, ні наступному", — сказав прем'єр-міністр.

Також він зауважив, що Україна робитиме все для того, щоб російські політики опинилися на лаві підсудних.

"Чи український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків? Звичайно, ми будемо очікувати, і будемо все для цього робити. Ми вдячні партнерам, що вони цю ініціативу підтримали. Хоча це зайняло довгий шлях, але сьогодні ми здійснюємо перший політичний крок, далі ці кроки будуть наростати, і будуть відповідні юридичні кроки. І буде створений спецтрибунал, і ми будемо бачити там не одного російського політика, чиновника, які приймали відповідні злочинні рішення", — резюмував Денис Шмигаль.

Раніше ми інформували, що 9 травня у Львові підписали декларацію про спецтрибунал для Росії.

Нещодавно у МЗС анонсували, що політичні партнери України можуть допомогти створити спецтрибунал над Росією.