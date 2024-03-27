Стало известно, где завтра во Львове попрощаются с Игорем Юхновским

Ученый и политический деятель Игорь Юхновский. Фото: пресс-служба Львовской ОВА

Похороны Игоря Юхновского пройдут в четверг, 28 марта. Ученого и политического деятеля похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Садовый рассказал, что чин прощания с Игорем Юхновским пройдет в Свято-Покровском кафедральном соборе ПЦУ. Сегодня, 27 марта, на 19:00 состоится парастас, а 28 марта в 10:00 — чин Похорон.

"Похоронят Игоря Рафаиловича на Лычаковском кладбище в семейной гробнице", — сообщил мэр Львова.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Что известно об Игоре Юхновском

Игорь Юхновский родился в 1925 году в Ровенской области, был участником Второй Мировой войны и, в частности, участвовал в битве за Львов.

Позже он стал основателем известной в мире Львовской научной школы статистической физики. Вместе с учениками Юхновский внес весомый вклад в развитие теории жидкостей и растворов электролитов, металлов и сплавов, неупорядоченных систем, фазовых переходов и критических явлений. Академик является автором около 500 научных статей, семь монографий и учебников.

В 1990 году Юхновский стал депутатом Верховной Рады, в парламенте возглавлял оппозицию как Председатель Народного Совета. Кроме того, деятель был кандидатом в президенты. Впрочем, набрал недостаточное количество голосов (554719).

Напомним, умер общественный деятель, бывший вице-премьер-министр, академик Национальной академии наук и почетный гражданин Львова Игорь Юхновский 27 марта. Ему было 98 лет.

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