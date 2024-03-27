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Стало известно, где завтра во Львове попрощаются с Игорем Юхновским

27 марта 2024 09:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, где завтра во Львове попрощаются с Игорем Юхновским
Ученый и политический деятель Игорь Юхновский. Фото: пресс-служба Львовской ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Похороны Игоря Юхновского пройдут в четверг, 28 марта. Ученого и политического деятеля похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Садовый рассказал, что чин прощания с Игорем Юхновским пройдет в Свято-Покровском кафедральном соборе ПЦУ. Сегодня, 27 марта, на 19:00 состоится парастас, а 28 марта в 10:00 — чин Похорон.

"Похоронят Игоря Рафаиловича на Лычаковском кладбище в семейной гробнице", — сообщил мэр Львова.

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Скриншот сообщения Андрея Садового

Что известно об Игоре Юхновском

Игорь Юхновский родился в 1925 году в Ровенской области, был участником Второй Мировой войны и, в частности, участвовал в битве за Львов.

Позже он стал основателем известной в мире Львовской научной школы статистической физики. Вместе с учениками Юхновский внес весомый вклад в развитие теории жидкостей и растворов электролитов, металлов и сплавов, неупорядоченных систем, фазовых переходов и критических явлений. Академик является автором около 500 научных статей, семь монографий и учебников.

В 1990 году Юхновский стал депутатом Верховной Рады, в парламенте возглавлял оппозицию как Председатель Народного Совета. Кроме того, деятель был кандидатом в президенты. Впрочем, набрал недостаточное количество голосов (554719).

Напомним, умер общественный деятель, бывший вице-премьер-министр, академик Национальной академии наук и почетный гражданин Львова Игорь Юхновский 27 марта. Ему было 98 лет.

Также мы писали, что 18 марта во время выполнения боевого задания на фронте погиб талантливый музыкант из Днепра Михаил Бикетов. За несколько дней до своей смерти военный отметил свой 24-й день рождения.

смерть
Львов
Украина
Андрей Садовый
похороны
политики

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