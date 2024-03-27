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Стало відомо, де завтра у Львові попрощаються з Ігорем Юхновським

27 березня 2024 09:30
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Стало відомо, де завтра у Львові попрощаються з Ігорем Юхновським
Вчений та політичний діяч Ігор Юхновський. Фото: пресслужба Львівської ОВА
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Похорон Ігоря Юхновського відбудеться у четвер, 28 березня. Вченого й політичного діяча поховають на Личаківському цвинтарі.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram. 

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Садовий розповів, що чин прощання з Ігорем Юхновським відбуватиметься у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ. Сьогодні, 27 березня, на 19:00 відбудеться парастас, а 28 березня о 10:00 — чин Похорону. 

"Поховають Ігоря Рафаїловича на Личаківському кладовищі в родинному гробівці", — повідомив мер Львова. 

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Скриншот допису Андрія Садового

Що відомо про Ігоря Юхновського

Ігор Юхновський народився 1925 року у Рівненській області, був учасником Другої Світової війни та, зокрема, брав участь у битві за Львів. 

Пізніше він став засновником відомої у світі Львівської наукової школи статистичної фізики. Разом з учнями Юхновський зробив вагомий внесок у розвиток теорії рідин та розчинів електролітів, металів і сплавів, невпорядкованих систем, фазових переходів та критичних явищ. Вчений є автором близько 500 наукових статей, семи монографій та підручників.

У 1990 році Юхновський став депутатом Верховної Ради, у парламенті очолював опозицію як Голова Народної Ради. Крім того, діяч був кандидатом у президенти. Втім, набрав недостатню кількість голосів (554 719). 

Нагадаємо, помер громадський діяч, колишній віцепрем'єр-міністр, академік Національної академії наук та почесний громадянин Львова Ігор Юхновський 27 березня. Йому було 98 років.

Також ми писали, що 18 березня під час виконання бойового завдання на фронті загинув талановитий музикант із Дніпра Михайло Бікетов. За декілька днів до своєї смерті військовий відсвяткував свій 24-й день народження. 

смерть
Львів
Україна
Андрій Садовий
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політики

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