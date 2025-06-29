Игорь Калинец — когда во Львове попрощаются с диссидентом

Писатель и диссидент Игорь Калинец. Фото: lpnu.ua

Во Львове 30 июня попрощаются с диссидентом и писателем Игорем Калинцом. Уже 1 июля состоятся похороны.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Прощание с Игорем Калинцом во Львове

Садовый рассказал, что дочь диссидента Дзвинка Калинец-Мамчур поделилась деталями прощания с Игорем Калинцом. Порядок прощания с почетным гражданином Львова такой:

30 июня в 19:00 — парастас и прощание в Архикафедральном соборе святого Юра (пл. святого Юра, 5);

1 июля в 12:00 — чин похорон, прощание (в Архикафедральном соборе святого Юра (пл. святого Юра, 5),

в 13.30 — общегородская церемония прощания возле Ратуши (пл. Рынок),

в 14:00 — поминальное вече и захоронение на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища №67.

В то же время Садовый озвучил просьбу от семьи и близких Игоря Калинца. Писатель ждал победы и постоянно переживал за наших защитников на фронте, поэтому родственники просят не приносить венков и цветов на похороны, а деньги перечислить для ВСУ на фонд "Львовский рыцарь". Реквизиты:

Волонтерская карта: 5363542092944454

Прямая ссылка на Приват24: https://www.privat24.ua/send/bkpqj

PayPal: lytsar2022@gmail.com

Номер карты МоноБанк: 5375 4112 2120 8288.

Напомним, 28 июня во Львове умер почетный гражданин города и диссидент Игорь Калинец. Ему было 86 лет.

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