Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Стало відомо, коли у Львові попрощаються з Ігорем Калинцем

Стало відомо, коли у Львові попрощаються з Ігорем Калинцем

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 14:27
Ігор Калинець — коли у Львові попрощаються з дисидентом
Письменник та дисидент Ігор Калинець. Фото: lpnu.ua
Ключові моменти Прощання з Ігорем Калинцем у Львові

У Львові 30 червня попрощаються з дисидентом та письменником Ігорем Калинцем. Вже 1 липня відбудеться похорон.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Прощання з Ігорем Калинцем у Львові

Садовий розповів, що донька дисидента Дзвінка Калинець-Мамчур поділилась деталями прощання з Ігорем Калинцем. Порядок прощання з почесним громадянином Львова такий:

  • 30 червня о 19:00 — парастас і прощання в Архикатедральному соборі святого Юра (пл. святого Юра, 5);
  • 1 липня о 12:00 — чин похорону, прощання (в Архикатедральному соборі святого Юра (пл. святого Юра, 5),
  • о 13.30 — загальноміська церемонія прощання біля Ратуші (пл. Ринок),
  • о 14:00 — поминальне віче та поховання на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря №67.

Водночас Садовий озвучив прохання від родини і близьких Ігоря Калинця. Письменник чекав перемоги і постійно переживав за наших захисників на фронті, тому родичі просять не приносити вінків і квітів на похорон, а гроші перерахувати для ЗСУ на фонд "Львівський лицар". Реквізити:

  • Волонтерська картка: 5363542092944454 
  • Пряме посилання на Приват24: https://www.privat24.ua/send/bkpqj 
  • PayPal: lytsar2022@gmail.com 
  • Номер картки МоноБанк: 5375 4112 2120 8288.

Нагадаємо, 28 червня у Львові помер почесний громадянин міста й дисидент Ігор Калинець. Йому було 86 років.

Також ми писали, що 26 червня помер колишній мер Одеси Руслан Боделан. Про причини поки не повідомляється.

Львів письменники Андрій Садовий похорон дисиденти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації