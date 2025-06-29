Ігор Калинець — коли у Львові попрощаються з дисидентом

Письменник та дисидент Ігор Калинець. Фото: lpnu.ua

У Львові 30 червня попрощаються з дисидентом та письменником Ігорем Калинцем. Вже 1 липня відбудеться похорон.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Прощання з Ігорем Калинцем у Львові

Садовий розповів, що донька дисидента Дзвінка Калинець-Мамчур поділилась деталями прощання з Ігорем Калинцем. Порядок прощання з почесним громадянином Львова такий:

30 червня о 19:00 — парастас і прощання в Архикатедральному соборі святого Юра (пл. святого Юра, 5);

1 липня о 12:00 — чин похорону, прощання (в Архикатедральному соборі святого Юра (пл. святого Юра, 5),

о 13.30 — загальноміська церемонія прощання біля Ратуші (пл. Ринок),

о 14:00 — поминальне віче та поховання на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря №67.

Водночас Садовий озвучив прохання від родини і близьких Ігоря Калинця. Письменник чекав перемоги і постійно переживав за наших захисників на фронті, тому родичі просять не приносити вінків і квітів на похорон, а гроші перерахувати для ЗСУ на фонд "Львівський лицар". Реквізити:

Волонтерська картка: 5363542092944454

Пряме посилання на Приват24: https://www.privat24.ua/send/bkpqj

PayPal: lytsar2022@gmail.com

Номер картки МоноБанк: 5375 4112 2120 8288.

Нагадаємо, 28 червня у Львові помер почесний громадянин міста й дисидент Ігор Калинець. Йому було 86 років.

Також ми писали, що 26 червня помер колишній мер Одеси Руслан Боделан. Про причини поки не повідомляється.