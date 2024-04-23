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Стало известно, когда заработают актрационы в Парке культуры во Львове

23 апреля 2024 08:12
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Бригадир София
редактор
Стало известно, когда заработают актрационы в Парке культуры во Львове
Актрационы в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Фото: Общественное
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду 24 апреля, во Львове в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого начнет свою работу "Городок аттракционов". Актрационы будут работать со среды по воскресенье.

Об этом стало известно с официального сайта парка в понедельник, 22 апреля.

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В минувшие выходные, 20 и 21 апреля, аттракционы уже функционировали в тестовом режиме. Со следующей среды, "Городок аттракционов" начнет принимать посетителей на постоянной основе. Время работы аттракционов — с 11:00 до 20:00.

Стоимость входных билетов:

  • для детских аттракционов составляет 40 грн.;
  • для взрослых – 50 грн.

По информации, размещенной на сайте парка, некоторые аттракционы, такие как "Автодром", "Солнышко" и "Орбита", временно не будут работать.

Напомним, что в Киеве в этом году будут переоборудованы четыре парка и сквер.

Ранее мы писали, что во Львове 25 апреля в CHILDREN HUB состоится квест "Пасхальное приключение", а также мастер-класс по разрисовке глино-керамики "Пасхальное яйцо", во время которого дети создадут свой уникальный символический магнитик. На мастер-класс приглашают детей, вынужденно переехавших во Львов, в возрасте от 3 до 7 лет.

дети
отдых
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