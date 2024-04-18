Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові дітей ВПО запрошують на День відкритих дверей до Великодня — локація arrow

У Львові дітей ВПО запрошують на День відкритих дверей до Великодня — локація

18 квітня 2024 14:26
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові, 25 квітня, запрошують дітей ВПО на День відкритих дверей до Великодня — локація
Афіша події. Фото: CHILDREN HUB
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові 25 квітня в CHILDREN HUB відбудеться квест "Великодня пригода", а також майстерклас із розмальовування глино-кераміки "Великоднє яйце", під час якого діти створять свій унікальний символічний магнітик. На майстер-клас запрошують дітей, які вимушено переїхали до Львова, віком від 3 до 7 років.

День відкритих дверей у CHILDREN HUB

Як зазначають організатори, для маленьких відвідувачів підготували квест "Великодня пригода", де дітлахи будуть розгадувати кросворди, головоломки, братимуть участь у вікторині, гратимуть у логічні ігри та розв’язуватимуть нестандартні задачі.

Читайте також:

"Батькам ми пропонуємо відвідати екскурсію нашим хабом, зазирнути в ігрові кімнати, навчальні аудиторії, познайомитися з викладачами та дізнатися про наш підхід у роботі та програму, яка спрямована на всебічний розвиток маленької особистості та її найсильніших сторін", — йдеться у повідомленні.

CHILDREN HUB розташований на вулиці Героїв УПА, 80. За детальною інформацією телефонуйте за номером +380 68 240 77 01.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові запрацював центр для дітей з аутизмом. 

Львів
Львівська область
переселенці
Великдень
психологічна допомога
ВПО
батьки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість