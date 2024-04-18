У Львові, 25 квітня, запрошують дітей ВПО на День відкритих дверей до Великодня — локація

Афіша події. Фото: CHILDREN HUB

У Львові 25 квітня в CHILDREN HUB відбудеться квест "Великодня пригода", а також майстерклас із розмальовування глино-кераміки "Великоднє яйце", під час якого діти створять свій унікальний символічний магнітик. На майстер-клас запрошують дітей, які вимушено переїхали до Львова, віком від 3 до 7 років.

День відкритих дверей у CHILDREN HUB

Як зазначають організатори, для маленьких відвідувачів підготували квест "Великодня пригода", де дітлахи будуть розгадувати кросворди, головоломки, братимуть участь у вікторині, гратимуть у логічні ігри та розв’язуватимуть нестандартні задачі.

Читайте також:

"Батькам ми пропонуємо відвідати екскурсію нашим хабом, зазирнути в ігрові кімнати, навчальні аудиторії, познайомитися з викладачами та дізнатися про наш підхід у роботі та програму, яка спрямована на всебічний розвиток маленької особистості та її найсильніших сторін", — йдеться у повідомленні.

CHILDREN HUB розташований на вулиці Героїв УПА, 80. За детальною інформацією телефонуйте за номером +380 68 240 77 01.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові запрацював центр для дітей з аутизмом.