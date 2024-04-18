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Во Львове детей ВПЛ приглашают на День открытых дверей к Пасхе — локация

18 апреля 2024 14:26
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове, 25 апреля, приглашают детей ВПЛ на День открытых дверей к Пасхе — локация
Афиша события. Фото: CHILDREN HUB
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове, 25 апреля, в CHILDREN HUB состоится квест "Пасхальное приключение", а также мастер-класс по разрисовке глино-керамики "Пасхальное яйцо", во время которого дети создадут свой уникальный символический магнитик. На мастер-класс приглашают детей, вынужденно переехавших во Львов, в возрасте от 3 до 7 лет.

День открытых дверей в CHILDREN HUB

Как отмечают организаторы, для маленьких посетителей подготовили квест "Пасхальное приключение", где дети будут разгадывать кроссворды, головоломки, участвовать в викторине, играть в логические игры и решать нестандартные задачи.

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"Родителям мы предлагаем посетить экскурсию по нашему хабу, заглянуть в игровые комнаты, учебные аудитории, познакомиться с преподавателями и узнать наш подход в работе и программу, которая направлена на всестороннее развитие маленькой личности и ее сильнейших сторон", — говорится в сообщении.

CHILDREN HUB расположен на улице Героев УПА, 80. За подробной информацией звоните по телефону +380 68 240 77 01.

Напомним, мы ранее писали, что в Львове заработал центр для детей с аутизмом.

Львов
Львовская область
переселенцы
Пасха
психологическая помощь
ВПЛ
родители

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