Во Львове, 25 апреля, приглашают детей ВПЛ на День открытых дверей к Пасхе — локация

Афиша события. Фото: CHILDREN HUB

Во Львове, 25 апреля, в CHILDREN HUB состоится квест "Пасхальное приключение", а также мастер-класс по разрисовке глино-керамики "Пасхальное яйцо", во время которого дети создадут свой уникальный символический магнитик. На мастер-класс приглашают детей, вынужденно переехавших во Львов, в возрасте от 3 до 7 лет.

День открытых дверей в CHILDREN HUB

Как отмечают организаторы, для маленьких посетителей подготовили квест "Пасхальное приключение", где дети будут разгадывать кроссворды, головоломки, участвовать в викторине, играть в логические игры и решать нестандартные задачи.

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"Родителям мы предлагаем посетить экскурсию по нашему хабу, заглянуть в игровые комнаты, учебные аудитории, познакомиться с преподавателями и узнать наш подход в работе и программу, которая направлена на всестороннее развитие маленькой личности и ее сильнейших сторон", — говорится в сообщении.

CHILDREN HUB расположен на улице Героев УПА, 80. За подробной информацией звоните по телефону +380 68 240 77 01.

Напомним, мы ранее писали, что в Львове заработал центр для детей с аутизмом.