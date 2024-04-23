Стало відомо, коли запрацюють актраціони в Парку культури у Львові

Актраціони у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Фото: Суспільне

В середу 24 квітня, у Львові в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького розпочне свою роботу "Містечко атракціонів". Актраціони працюватимуть з середи по неділю.

Про це стало відомо з офіційного сайту парку у понеділок, 22 квітня.

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У минулі вихідні, 20-го та 21-го квітня, атракціони вже функціонували в тестовому режимі. З наступної середи, "Містечко атракціонів" почне приймати відвідувачів на постійній основі. Час роботи атракціонів — з 11:00 до 20:00.

Вартість вхідних квитків:

для дитячих атракціонів становить 40 грн;

для дорослих - 50 грн.

За інформацією, розміщеною на сайті парку, деякі атракціони, такі як "Автодром", "Сонечко" та "Орбіта", тимчасово не працюватимуть.

Нагадаємо, що у Києві цьогоріч переобладнають чотири парки та сквер.

Раніше ми писали, що у Львові 25 квітня в CHILDREN HUB відбудеться квест "Великодня пригода", а також майстерклас із розмальовування глино-кераміки "Великоднє яйце", під час якого діти створять свій унікальний символічний магнітик. На майстер-клас запрошують дітей, які вимушено переїхали до Львова, віком від 3 до 7 років.