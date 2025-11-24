Стрельба во львовской школе — детали от полиции

Двор школы во Львове, где произошла стрельба 24 ноября 2025 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В понедельник, 24 ноября, во львовской школе №13 произошел инцидент со стрельбой после спора между родителями, переросшего в физический конфликт. Полиция открыла уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом с места происшествия информирует корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Пресс-секретарь львовской полиции Алина Подолейко сообщила, что сегодня поступило сообщение о стрельбе на территории школы №13 во Львове. Начато уголовное производство, предусматривающее от 3 до 7 лет лишения свободы.

Школа во Львове, где произошла стрельба. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Директор департамента образования и культуры городского совета Андрей Закалюк объяснил, что инцидент произошел после встречи с родителями в школе. Директор пригласила их для обсуждения конфликта между учениками начальных классов, который произошел на прошлой неделе.

По его словам, разговор в кабинете завершился извинением за поведение детей, однако часть родителей осталась недовольна и вышла во двор.

Там между другими родителями возникла новая ссора. Сначала конфликт начался между мамами, после чего вмешались мужчины, и один из них сделал четыре выстрела из травматического оружия.

Что известно о состоянии пострадавших после стрельбы в школе

Корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в эфире День.LIVE рассказала подробности стрельбы на территории львовской школы №13.

Как известно, словесный спор между родителями быстро перерос в драку, после чего один из мужчин достал травматическое оружие и произвел 4 выстрела.

Другой участник конфликта получил ранения в живот и ногу и был госпитализирован в больницу Святого Луки. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Второй мужчина также обратился за медицинской помощью.

Дети и работники школы не пострадали. На месте работали правоохранители — оружие изъял офицер образовательной безопасности. Полиция открыла уголовное производство по фактам хулиганства и применения оружия. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на стрельбу возле одной из школ города 24 ноября.

Ранее мы информировали, что в Кременчуге на территории ТЦК произошла стрельба, в результате чего ранены два человека.