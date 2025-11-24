Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Реклама
Реклама
Главная Львов Стрельба во львовской школе — что говорят в полиции об инциденте

Стрельба во львовской школе — что говорят в полиции об инциденте

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 14:59
обновлено: 14:59
Стрельба во львовской школе — детали от полиции
Двор школы во Львове, где произошла стрельба 24 ноября 2025 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В понедельник, 24 ноября, во львовской школе №13 произошел инцидент со стрельбой после спора между родителями, переросшего в физический конфликт. Полиция открыла уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом с места происшествия информирует корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

Стрельба во львовской школе — что известно об инциденте

Пресс-секретарь львовской полиции Алина Подолейко сообщила, что сегодня поступило сообщение о стрельбе на территории школы №13 во Львове. Начато уголовное производство, предусматривающее от 3 до 7 лет лишения свободы.

Реклама
Стрілянина у школі у Львові
Школа во Львове, где произошла стрельба. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Директор департамента образования и культуры городского совета Андрей Закалюк объяснил, что инцидент произошел после встречи с родителями в школе. Директор пригласила их для обсуждения конфликта между учениками начальных классов, который произошел на прошлой неделе.

По его словам, разговор в кабинете завершился извинением за поведение детей, однако часть родителей осталась недовольна и вышла во двор.

Реклама

Там между другими родителями возникла новая ссора. Сначала конфликт начался между мамами, после чего вмешались мужчины, и один из них сделал четыре выстрела из травматического оружия.

Что известно о состоянии пострадавших после стрельбы в школе

Корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в эфире День.LIVE рассказала подробности стрельбы на территории львовской школы №13.

Реклама

Как известно, словесный спор между родителями быстро перерос в драку, после чего один из мужчин достал травматическое оружие и произвел 4 выстрела.

Другой участник конфликта получил ранения в живот и ногу и был госпитализирован в больницу Святого Луки. Его состояние врачи оценивают как стабильное. Второй мужчина также обратился за медицинской помощью.

Реклама

Дети и работники школы не пострадали. На месте работали правоохранители — оружие изъял офицер образовательной безопасности. Полиция открыла уголовное производство по фактам хулиганства и применения оружия. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на стрельбу возле одной из школ города 24 ноября.

Реклама

Ранее мы информировали, что в Кременчуге на территории ТЦК произошла стрельба, в результате чего ранены два человека.

Львов стрельба конфликт родители школа
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации