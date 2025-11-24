Стрілянина у львівській школі — деталі від поліції

Подвір'я школи у Львові, де сталася стрілянина 24 листопада 2025 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У понеділок, 24 листопада, у львівській школі №13 стався інцидент зі стріляниною після суперечки між батьками, що переросла у фізичний конфлікт. Поліція відкрила кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Про це з місця події інформує кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Стрілянина у львівській школі — що відомо про інцидент

Речниця львівської поліції Аліна Подолейко повідомила, що сьогодні надійшло повідомлення про стрілянину на території школи №13 у Львові. Розпочато кримінальне провадження, що передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Школа у Львові, де сталася стрілянина. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Директор департаменту освіти та культури міської ради Андрій Закалюк пояснив, що інцидент стався після зустрічі з батьками у школі. Директорка запросила їх для обговорення конфлікту між учнями початкових класів, який стався минулого тижня.

За його словами, розмова в кабінеті завершилася перепрошенням за поведінку дітей, однак частина батьків залишилася незадоволеною та вийшла на подвір’я.

Там між іншими батьками виникла нова суперечка. Спершу конфлікт почався між мамами, після чого втрутилися чоловіки, і один із них зробив чотири постріли з травматичної зброї.

Що відомо про стан постраждалих після стрілянини у львівській школі

Кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в ефірі День.LIVE розповіла подробиці стрілянини на території львівської школи №13.

Як відомо, словесна суперечка між батьками швидко переросла у бійку, після чого один із чоловіків дістав травматичну зброю й здійснив 4 постріли.

Інший учасник конфлікту дістав поранення у живіт й ногу та був госпіталізований до лікарні Святого Луки. Його стан лікарі оцінюють як стабільний. Другий чоловік також звернувся по медичну допомогу.

Діти та працівники школи не постраждали. На місці працювали правоохоронці — зброю вилучив офіцер освітньої безпеки. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактами хуліганства та застосування зброї. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що мер Львова Андрій Садовий відреагував на стрілянину біля однієї зі шкіл міста 24 листопада.

Раніше ми інформували, що у Кременчуці на території ТЦК сталася стрілянина, внаслідок чого поранено двоє людей.