Стрельба в Шептицком 2 октября — в полиции прокомментировали инцидент

Стрельба на Львовщине — в полиции рассказали, что произошло
В среду, 2 октября, около 14:00 житель города Шептицкий обратился в полицию с заявлением о похищении автомобилем Dacia Logan, принадлежавшего его дедушке. Сообщается, что во время преследования знакомый заявителя открыл по автомобилю огонь из травматического оружия.
Об этом сообщила полиция Львовской области 2 октября.
Стрельба во Львовской области
Заявитель сообщил, что транспортное средство двигалось в направлении выезда из города, а он вместе с другом пытался его преследовать.
Для задержания автомобиля были привлечены патрульные экипажи, следственно-оперативная группа и другие подразделения Червоноградской полиции. Вскоре автомобиль был остановлен на улице Степана Бандеры.
За рулем находился 66-летний владелец авто, дедушка заявителя, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.
При осмотре Dacia Logan полиция обнаружила повреждения, напоминающие следы выстрелов. Выяснилось, что знакомый заявителя, 30-летний житель Шептицкого, который помогал в преследовании, произвел несколько выстрелов из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал.
Правоохранители изъяли оружие и отправили его на экспертизу. Начато досудебное расследование за незаконное обращение с оружием, предусматривающее наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.
Кроме того, на водителя был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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