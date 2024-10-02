Стрельба в Шептицком 2 октября — в полиции прокомментировали инцидент

Правоохранители на месте стрельбы. Фото: t.me/lvivych_news

В среду, 2 октября, около 14:00 житель города Шептицкий обратился в полицию с заявлением о похищении автомобилем Dacia Logan, принадлежавшего его дедушке. Сообщается, что во время преследования знакомый заявителя открыл по автомобилю огонь из травматического оружия.

Об этом сообщила полиция Львовской области 2 октября.

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Заявитель сообщил, что транспортное средство двигалось в направлении выезда из города, а он вместе с другом пытался его преследовать.

Для задержания автомобиля были привлечены патрульные экипажи, следственно-оперативная группа и другие подразделения Червоноградской полиции. Вскоре автомобиль был остановлен на улице Степана Бандеры.

За рулем находился 66-летний владелец авто, дедушка заявителя, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

При осмотре Dacia Logan полиция обнаружила повреждения, напоминающие следы выстрелов. Выяснилось, что знакомый заявителя, 30-летний житель Шептицкого, который помогал в преследовании, произвел несколько выстрелов из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители изъяли оружие и отправили его на экспертизу. Начато досудебное расследование за незаконное обращение с оружием, предусматривающее наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Кроме того, на водителя был составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

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