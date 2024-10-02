Стрілянина у Шептицькому 2 жовтня — в поліції прокоментували інцидент

Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: t.me/lvivych_news

У середу, 2 жовтня, близько 14:00 мешканець міста Шептицький звернувся до поліції із заявою про викрадення автомобілем Dacia Logan, що належав його дідусю. Повідомляється, що під час переслідування знайомий заявника відкрив по автомобілю вогонь з травматичної зброї.

Про це повідомила поліція Львівської області 2 жовтня.

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Заявник повідомив, що транспортний засіб рухався в напрямку виїзду з міста, а він разом із другом намагався його переслідувати.

Для затримання автомобіля залучили патрульні екіпажі, слідчо-оперативну групу та інші підрозділи Червоноградської поліції. Незабаром автомобіль було зупинено на вулиці Степана Бандери.

За кермом перебував 66-річний власник авто, дідусь заявника, який на момент затримання перебував у стані алкогольного сп’яніння.

При огляді Dacia Logan поліція виявила пошкодження, що нагадують сліди від пострілів. З'ясувалося, що знайомий заявника, 30-річний мешканець Шептицького, який допомагав у переслідуванні, здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці вилучили зброю і відправили її на експертизу. Розпочато досудове розслідування за незаконне поводження зі зброєю, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Окрім цього, на водія було складено адміністративний протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Допис поліції. Фото: скриншот

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