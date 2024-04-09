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Студенты Львовского медуниверситета вышли на протест — что требуют

9 апреля 2024 18:57
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове студенты медицинского университета имени Даниила Галицкого вышли на протест - что известно
Студенты Львовского медицинского университета на митинге. Фото: Дарья Костыря
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове студенты Львовского медицинского университета имени Даниила Галицкого вышли на протест из-за изменений распределения на интернатуру, которые планирует внедрить Минздрав. 

Шестикурсники-бюджетники переживают, что не смогут самостоятельно выбирать специальность интернатуры. Говорят, что теперь невозможно и перевестись на контракт, чтобы потом выбрать желаемую специальность.

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Студентка Дарья Костыря в коментарии Новини.LIVE говорит, что призывают Минздрав к компромиссу.

"Если вы добавляете контрактников к общему рейтингу, сравните нас в правах, что мы также можем отказаться, если нам не нравится наша специальность, и следовать своей мечте, платя государству средства", — отмечает девушка.

Еще одна студентка медицинского университета Луиза Гумна в комментарии Новини.LIVE рассказывает, проблема в том, что студентам-бюджетникам нельзя поступать на контракт.

"Поэтому, если Минздрав примет такое решение, я максимум, кем могу стать, — это семейным врачом, врачом неотложной медицины или врачом-анестезиологом. Мы обращались в наш деканат. Они обещают нам поддержку, но самостоятельно они не могут ничего сделать. Поэтому студенты собственными силами пытаются что-то сделать", — добавляет студентка.

На Facebook-странице Министерства отметили, что самый широкий выбор будет у тех, кто лучше всего учился в течение шести лет, успешнее всех сдал экзамен КРОК-2 и имеет самый высокий рейтинг.

Скрин сообщения
Скрин сообщения с Facebook-страницы Минздрава

"Подход, который мы предлагаем, справедлив для тех, кто прилагал больше усилий в обучении, и рационален  с точки зрения эффективного использования государственных средств. Изменения в интернатуре  — только первый шаг, который приближает последипломное медицинское образование Украины к европейским стандартам",  — указывают в министерстве.

Напомним, мы ранее писали, что украинские и польские активисты вышли на митинг на Замковой площади в Варшаве. Митингующие призвали Европейский Союз ввести полное эмбарго на российскую продукцию.

Также мы писали, что во Львове состоялась очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.

Минздрав
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