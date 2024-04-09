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Студенти Львівського медуніверситету вийшли на протест  — що вимагають

9 квітня 2024 18:57
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові студенти медичного університету імені Данила Галицького вийшли на протест  — що відомо
Студенти Львівського медичного університету на мітингу. Фото: Дар'я Костиря
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові студенти Львівського медичного університету імені Данила Галицького вийшли на протест через зміни розподілу на інтернатуру, які планує запровадити МОЗ.  

Шестикурсники-бюджетники хвилюються, що не зможуть самостійно обирати спеціальність інтернатури. Кажуть, що відтепер неможливо і перевестися на контракт, аби потім обрати бажану спеціальність.

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Студентка Дар'я Костиря у коментарі Новини.LIVE каже, закликають МОЗ до компромісу. 

"Якщо ви додаєте контрактників до загального рейтингу, зрівняйте нас у правах, що ми так само можемо відмовитись, якщо нам не подобається наша спеціальність, і йти за своєю мрією, сплачуючи державі кошти", — зазначає дівчина.

Ще одна студентка медичного університету Луїза Гумна у коментарі Новини.LIVE розповідає, проблема в тому, що студентам-бюджетникам не можна вступати на контракт. 

"Тому, якщо МОЗ ухвалить таке рішення, я максимум, ким можу стати, — це сімейним лікарем, лікарем невідкладної медицини або лікарем-анестезіологом. Ми зверталися до нашого деканату. Вони обіцяють нам підтримку, але самостійно вони не можуть нічого зробити. Тому студенти власними силами намагаються щось зробити", — додає студентка. 

Натомість на Facebook-сторінці Міністерства зазначили, що  найширший вибір матимуть ті, хто найкраще навчався упродовж шести років, успішніше склав іспит КРОК-2 і має найвищий рейтинг. 

Скрин допису
Скрин допису з Facebook-сторінки МОЗ

"Підхід, який ми пропонуємо, є справедливим для тих, хто докладав більше зусиль у навчанні, та раціональним з погляду ефективного використання державних коштів. 
Зміни до інтернатури — лише перший крок, який наближає післядипломну медичну освіту України до європейських стандартів", —  зазначають у міністерстві. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що Українські та польські активісти вийшли на мітинг на Замковій площі у Варшаві. Мітингувальники закликали Європейський Союз запровадити повне ембарго на російську продукцію. 

Також, ми писали, що у Львові відбулась чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

МОЗ
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закон
Львів
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