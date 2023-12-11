Студентов, устроивших первокурсникам "посвящение" с избиением, отчислили из училища

Первокурсник пытается руками оградиться от удара. Фото: скриншот

На Львовщине из Червоненского высшего профессионального училища отчислили студентов старшего курса, которые жестоко избили первокурсников. Также полиция возбудила уголовное дело по факту избиения.

Об этом сообщили 11 декабря в департаменте образования и науки Львовской ОГА.

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Студентов, совершивших избиение, отчислили

Старшекурсников, участвовавших в избиении первокурсников, отчислили из училища и выселили из общежития. При этом в департаменте не уточнили, сколько студентов отчислили.

Директор Червоненского высшего профессионального училища Татьяна Салабай не отвечает на телефонные звонки. Однако на обнародованном видео видно, что в избиении первокурсников принимали участие по крайней мере три парня. Также одна девушка стояла рядом и наблюдала.

"Лица, совершившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития", — говорится в сообщении.

В департаменте также сообщили, что будет дополнительно введен ряд мер по предотвращению и противодействию травле в учебных заведениях.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в одном из общежитий старшекурсники жестоко избили студентов первого курса. Полиция отреагировала на инцидент, когда сетью начало распространяться видео издевательств.