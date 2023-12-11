Студентов, устроивших первокурсникам "посвящение" с избиением, отчислили из училища
На Львовщине из Червоненского высшего профессионального училища отчислили студентов старшего курса, которые жестоко избили первокурсников. Также полиция возбудила уголовное дело по факту избиения.
Об этом сообщили 11 декабря в департаменте образования и науки Львовской ОГА.
Студентов, совершивших избиение, отчислили
Старшекурсников, участвовавших в избиении первокурсников, отчислили из училища и выселили из общежития. При этом в департаменте не уточнили, сколько студентов отчислили.
Директор Червоненского высшего профессионального училища Татьяна Салабай не отвечает на телефонные звонки. Однако на обнародованном видео видно, что в избиении первокурсников принимали участие по крайней мере три парня. Также одна девушка стояла рядом и наблюдала.
"Лица, совершившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития", — говорится в сообщении.
В департаменте также сообщили, что будет дополнительно введен ряд мер по предотвращению и противодействию травле в учебных заведениях.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области в одном из общежитий старшекурсники жестоко избили студентов первого курса. Полиция отреагировала на инцидент, когда сетью начало распространяться видео издевательств.
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