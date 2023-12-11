Студентів, які влаштували першокурсникам "посвяту" з побиттям, відрахували з училища

Першокурсник намагається руками захиститися від удару. Фото: скриншот

На Львівщині із Червоненського вищого професійного училища відрахували студентів старшого курсу, які жорстоко побили першокурсників. Також поліція відкрила кримінальну справу за фактом побиття.

Про це повідомили 11 грудня в департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

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Студентів, які вчинили побиття, відрахували

Старшокурсників, які брали участь у побитті першокурсників, відрахували з училища та виселили з гуртожитка. При цьому у департаменті не уточнили, скільки саме студентів відрахували.

Директорка Червоненського вищого професійного училища Тетяна Салабай не відповідає на телефонні дзвінки. Однак на оприлюдненому відео видно, що в побитті першокурсників брали участь принаймні троє хлопців. Також одна дівчина стояла поруч і спостерігала.

"Особи, що вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", — ідеться в повідомленні.

В департаменті також повідомили, що буде додатково запроваджено низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині в одному з гуртожитків старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. Поліція відреагувала на інцидент, коли мережею почало ширитися відео знущань.