Студентів, які влаштували першокурсникам "посвяту" з побиттям, відрахували з училища
На Львівщині із Червоненського вищого професійного училища відрахували студентів старшого курсу, які жорстоко побили першокурсників. Також поліція відкрила кримінальну справу за фактом побиття.
Про це повідомили 11 грудня в департаменті освіти і науки Львівської ОДА.
Студентів, які вчинили побиття, відрахували
Старшокурсників, які брали участь у побитті першокурсників, відрахували з училища та виселили з гуртожитка. При цьому у департаменті не уточнили, скільки саме студентів відрахували.
Директорка Червоненського вищого професійного училища Тетяна Салабай не відповідає на телефонні дзвінки. Однак на оприлюдненому відео видно, що в побитті першокурсників брали участь принаймні троє хлопців. Також одна дівчина стояла поруч і спостерігала.
"Особи, що вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", — ідеться в повідомленні.
В департаменті також повідомили, що буде додатково запроваджено низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині в одному з гуртожитків старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. Поліція відреагувала на інцидент, коли мережею почало ширитися відео знущань.
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