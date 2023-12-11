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Студентів, які влаштували першокурсникам "посвяту" з побиттям, відрахували з училища

11 грудня 2023 13:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Студентів, які влаштували першокурсникам "посвяту" з побиттям, відрахували з училища
Першокурсник намагається руками захиститися від удару. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Львівщині із Червоненського вищого професійного училища відрахували студентів старшого курсу, які жорстоко побили першокурсників. Також поліція відкрила кримінальну справу за фактом побиття.

Про це повідомили 11 грудня в департаменті освіти і науки Львівської ОДА.

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Старшокурсників, які брали участь у побитті першокурсників, відрахували з училища та виселили з гуртожитка. При цьому у департаменті не уточнили, скільки саме студентів відрахували.

Директорка Червоненського вищого професійного училища Тетяна Салабай не відповідає на телефонні дзвінки. Однак на оприлюдненому відео видно, що в побитті першокурсників брали участь принаймні троє хлопців. Також одна дівчина стояла поруч і спостерігала.

"Особи, що вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку", — ідеться в повідомленні.

В департаменті також повідомили, що буде додатково запроваджено низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині в одному з гуртожитків старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. Поліція відреагувала на інцидент, коли мережею почало ширитися відео знущань.

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