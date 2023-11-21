Суд передал многомиллионный залог беглого депутата Дубневича на нужды ВСУ
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании залога с депутата, который незаконно завладе 93 млн грн. Залог в размере 56 млн грн по решению суда передадут на нужды ВСУ.
Об этом сообщает САП.
Залог депутата на нужды ВСУ
Сегодня, 21 ноября 2023 года, судьи ВАКС удовлетворили обращение прокурора САП о начислении в доход государства залога в размере 56 млн грн. Эта сумма была внесена за беглого депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци". Вероятно, речь идет о народном депутате Дубневиче, потому что за него был внесен залог в таком размере, а также его объявили в розыск.
По решению суда указанная сумма поступит на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку украинской армии.
В чем обвиняют Дубневича
Нардеп обвиняется в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.
Речь идет о завладении средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО УЗ при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. Дубневич якобы организовал и создавал условия для закупки элементов путей на средства предприятия УЗ с нарушением законной процедуры, по завышенным ценам.
Как известно, ВАКС 2 ноября 2023 года объявил Дубневича в международный розыск, поскольку он находится за границей и не является в суд. Кроме того, его заочно арестовали. Из-за нарушения процессуальной обязанности прокурор САП попросил взыскать 56 млн грн залога, внесенного за политика.
Напомним, НАБУ и САП удалось разоблачить владельца частного общества по предложению взятки в виде недвижимости в возведенных им новостройках. Их общая площадь составляет более 5200 квадратных метров, приблизительная стоимость — более 170 млн грн.
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