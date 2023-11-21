Суд передал многомиллионный залог беглого депутата Дубневича на нужды ВСУ

Депутат Ярослав Дубневич. Фото: censor.net.ua

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании залога с депутата, который незаконно завладе 93 млн грн. Залог в размере 56 млн грн по решению суда передадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщает САП.

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Залог депутата на нужды ВСУ

Сегодня, 21 ноября 2023 года, судьи ВАКС удовлетворили обращение прокурора САП о начислении в доход государства залога в размере 56 млн грн. Эта сумма была внесена за беглого депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци". Вероятно, речь идет о народном депутате Дубневиче, потому что за него был внесен залог в таком размере, а также его объявили в розыск.

По решению суда указанная сумма поступит на специальный счет НБУ для сбора средств на поддержку украинской армии.

В чем обвиняют Дубневича

Нардеп обвиняется в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Речь идет о завладении средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО УЗ при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах. Дубневич якобы организовал и создавал условия для закупки элементов путей на средства предприятия УЗ с нарушением законной процедуры, по завышенным ценам.

Как известно, ВАКС 2 ноября 2023 года объявил Дубневича в международный розыск, поскольку он находится за границей и не является в суд. Кроме того, его заочно арестовали. Из-за нарушения процессуальной обязанности прокурор САП попросил взыскать 56 млн грн залога, внесенного за политика.

Напомним, НАБУ и САП удалось разоблачить владельца частного общества по предложению взятки в виде недвижимости в возведенных им новостройках. Их общая площадь составляет более 5200 квадратных метров, приблизительная стоимость — более 170 млн грн.