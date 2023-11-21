Суд передав багатомільйонну заставу депутата-втікача Дубневича на потреби ЗСУ

Депутат Ярослав Дубневич. Фото: censor.net.ua

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави з депутата, який незаконно заволодів 93 млн грн. Заставу у розмірі 56 млн грн за рішенням суду передадуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє САП.

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Застава за депутата на потреби ЗСУ

Сьогодні, 21 листопада 2023 року, судді ВАКС задовольнили звернення прокурора САП про нарахування у дохід держави застави у розмірі 56 млн грн. Ця сума була внесена за депутата-втікача, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці". Ймовірно, йдеться про народного депутата Дубневича, тому що за нього була внесена застава у такому розмірі, а також його оголосили у розшук.

За рішенням суду вказана сума надійде на спеціальний рахунок НБУ для збору коштів на підтримку української армії.

У чому звинувачують Дубневича

Нардепа звинувачують в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Йдеться про заволодіння коштами філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ УЗ під час постачання товарів за завищеними цінами у 2015-2017 роках. Дубневич нібито організував і створював умови для закупівлі елементів колії коштом підприємства УЗ з порушенням законної процедури, за завищеними цінами.

Як відомо, ВАКС 2 листопада 2023 року оголосив Дубневича в міжнародний розшук, оскільки той перебуває за кордоном і не з'являється до суду. Крім того, його заочно заарештували. Через порушення процесуального обов'язку прокурор САП попросив стягнути 56 млн грн застави, внесені за політика.

Нагадаємо, НАБУ та САП вдалося викрити власника приватного товариства на пропозиції хабаря у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах. Їхня загальна площа становить понад 5200 квадратних метрів, приблизна вартість — понад 170 млн грн.