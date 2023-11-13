Суд заочно заарештував нардепа Дубневича
Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата Ярослава Дубневича. НАБУ і САП підозрюють його в організації заволодіння природним газом НАК "Нафтогаз-України" сумою понад 2,1 млрд грн та легалізації прибутку, який він отримав незаконно.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Рішення суду щодо Дубневича
Зазначається, що слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.
В чому ще обвинувачується нардеп
Також у САП нагадали, що Дубневич є також обвинуваченим у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці". Вже 2 листопада 2023 року його було оголошено в міжнародний розшук.
Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив обов'язкову присутність народного депутата Ярослава Дубневича на найближчому слуханні у справі розкрадання 93 млн гривень АТ "Укрзалізниці" та ввів штраф за відсутність. При цьому ВАКС ухвалив примусово доставити нардепа на засідання суду.
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