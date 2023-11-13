Суд заочно заарештував нардепа Дубневича

Нардеп Ярослав Дубневич. Фото: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата Ярослава Дубневича. НАБУ і САП підозрюють його в організації заволодіння природним газом НАК "Нафтогаз-України" сумою понад 2,1 млрд грн та легалізації прибутку, який він отримав незаконно.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Рішення суду щодо Дубневича

Зазначається, що слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП, де йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

В чому ще обвинувачується нардеп

Також у САП нагадали, що Дубневич є також обвинуваченим у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниці". Вже 2 листопада 2023 року його було оголошено в міжнародний розшук.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки САП

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд ухвалив обов'язкову присутність народного депутата Ярослава Дубневича на найближчому слуханні у справі розкрадання 93 млн гривень АТ "Укрзалізниці" та ввів штраф за відсутність. При цьому ВАКС ухвалив примусово доставити нардепа на засідання суду.