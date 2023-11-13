Суд заочно арестовал нардепа Дубневича

Нардеп Ярослав Дубневич. Фото: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал народного депутата Ярослава Дубневича. НАБУ и САП подозревают его в организации завладения природным газом НАК "Нафтогаз-Украина" суммой свыше 2,1 млрд грн и легализации прибыли, которую он получил незаконно.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Отмечается, что следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", — говорится в сообщении.

В чем еще обвиняется нардеп

Также в САП напомнили, что Дубневич также обвиняется в незаконном завладении 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныци". Уже 2 ноября 2023 года он был объявлен в международный розыск.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы САП

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд вынес обязательное присутствие народного депутата Ярослава Дубневича на ближайшем слушании по делу хищения 93 млн гривен АО "Укрзализныци" и ввел штраф за его отсутствие. При этом ВАКС принял принудительно доставить нардепа на заседание суда.