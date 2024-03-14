Суд наказал помощника депутата Львовского облсовета за переправку уклонистов за границу

Мужские руки в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Галицкий районный суд Львова назначил наказание для Андрея Туписа, работавшего помощником депутата Львовского облсовета, Александра Ганущина, за его участие в переправке мужчин призывного возраста за границу. Суд назначил Тупису штраф в размере 180 тысяч гривен.

Об этом стало известно из текста приговора , обнародованного в Едином реестре судебных решений.

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Решение суда

В приговоре отмечено, что Андрей Тупис входил в состав организованной группы, которая занималась переправкой мужчин призывного возраста за границу. Он встречался с потенциальными клиентами, предоставлял им указания по пересечению границы, брал деньги и документы и передавал их своим сообщникам для внесения в систему "Путь".

В конце августа 2023 года Тупис встретился с мужчиной, который хотел уехать за границу во время военного положения, получил от него 4,5 тысячи долларов и необходимые документы для внесения его в систему "Путь". В ноябре Тупис направил подтверждение о внесении его в систему, и мужчина смог уехать за границу.

Дополнительно, 20 ноября Тупис встретился с представителем другого потенциального клиента, рассказал о расценках и заявил, что для начала работы нужно заплатить 2,5 тысячи долларов аванса, и впоследствии еще 2 тысячи долларов. Через несколько дней преступную группу разоблачили правоохранители.

Тупис заключил соглашение о признании виновности с прокурором и обязался сотрудничать с правоохранителями. Он также добровольно пожертвовал 100 000 гривен Вооруженным Силам Украины.

Напомним, что Львовская ОВА обнародовала перечень общественных организаций и благотворительных организаций, причастных к вывозу уклонистов за границу. Их волонтеры превысили сроки пребывания вне страны.

Также мы писали о том, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех должностных лиц медицинских учреждений и адвоката. Преступники организовали схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста в нескольких областях Украины.